Vitor Roque exalta vitória e pede Palmeiras ‘humilde’ na Libertadores

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson marcou o gol do triunfo alviverde. Após a partida realizada no Nilton Santos, Vitor Roque valorizou o resultado contra um adversário direto na briga pelo título.

— Botafogo é um adversário direto, então e muito importante vencer, ainda mais fora de casa. Agora temos que focar na Libertadores que também é muito importante para nós — disse o atacante após a vitória do Palmeiras.

Os comandados de Abel Ferreira ocupam a segunda colocação na tabela do Brasileirão. O Palmeiras soma sete jogo sem derrotas na competição, a última foi em junho, contra o Cruzeiro. Neste período, o único resultado negativo foi a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Após o duelo, Vitor Roque falou sobre o momento da equipe e pediu uma virada de chave.

Na quinta-feira (21), o Palmeiras enfrenta o Universitário, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ida, o Verdão venceu por 4 a 0, no Peru.

— Doeu sim a eliminação (na Copa do Brasil), ainda mais para um rival, mas agora é focar na Libertadores, temos elenco para isso, totais condições de chegar na final. É passo a passo, temos o próximo jogo, está 4 a 0, mas com muita humildade, trabalho, vamos conseguir uma vaga nas quartas — disse o jogador.

Vitor Roque foi responsável por uma assistência na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Próximo jogo

O Palmeiras volta a entrar em campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (25). O Verdão recebe o Sport, no Allianz Parque. Na vice-liderança da tabela com 39 pontos, os comandados de Abel Ferreira não perdem há sete rodadas na competição nacional.