"Quem não faz, leva". A famosa expressão do futebol resume bem a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1 a 0, em pleno estádio Nilton Santos, na noite deste domingo (17). O Fogão, mesmo sem todos os titulares, perdeu chances claras no primeiro tempo, enquanto o Verdão foi letal com Felipe Anderson em sua primeira oportunidade e saiu com a vitória no Brasileirão.

Pensando na Libertadores, Davide Ancelotti poupou titulares no Botafogo como Montoro, Danilo e Savarino. O Palmeiras também teve mudanças, e foi justamente Felipe Anderson, que voltou a iniciar uma partida entre os onze iniciais, o autor do gol. A partida foi equilibrada e Verdão voltou a vencer os cariocas nesta temporada, em duelo que marcou uma reedição das oitavas de final do Mundial de Clubes.

Com a vitória, o Palmeiras chega a sete partidas sem perder pelo Brasileirão, a última vez foi em junho, para o Cruzeiro. O Verdão é o vice-líder, com 39 pontos. O Botafogo é o quinto colocado, com 29 pontos.

Como foi o jogo?

A primeira etapa ilustrou bem o equilíbrio recentre entre Botafogo e Palmeiras. Davide Ancelotti poupou peças pensando na Libertadores, mas os mandantes começaram o clássico se impondo no Estádio Nilton Santos.

Com muitas jogadas pelas linhas de fundo, o Botafogo conseguiu envolver o Palmeiras nos primeiros minuto e criou as melhores oportunidades. Marlon Freitas foi o primeiro a assustar o Verdão, com um chute de fora da área que passou por cima do travessão. O melhor momento foi com Joaquín Correa, que ficou cara a cara com Weverton e viu o goleiro fazer uma grande defesa.

Restando poucos minutos para o intervalo, Mateo Ponte teve outra chance clara na pequena área. O lateral finalizou de primeira, mas a bola foi para fora. O Botafogo, com 60% de posse de bola, parecia ter o domínio do duelo e um empate era um mau resultado no primeiro tempo, mas piorou. A letalidade do Palmeiras em sua primeira oportunidade no jogo, aos 44 minutos. Felipe Anderson superou Barboza na corrida, finalizou na saída de John e abriu o placar.

No segundo tempo, Davide Ancelotti promoveu a entrada de titulares para mudar o roteiro do jogo: Danilo e Savarino. Com poucos minutos em campo, o venezuelano chutou de fora da área para boa defesa de Weverton.

O Verdão também apresentou suas armas. Em contra-ataque rápido, uma especialidade palestrina, Vitor Roque limpou a marcação na área, soltou a bomba e John defendeu. O Fogão melhorou no jogo, e rondou a área do Palmeiras, mas sem oferecer tanto perigo. Os comandados de Abel Ferreira administraram o resultado e saíram com os três pontos.

Felipe Anderson marcou o gol da vitória do Verdão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí?

Verdão e Fogão viram a chave e passam a pensar na Libertadores. O Botafogo entra em campo primeiro. Na quinta-feira (21), o clube carioca encara a LDU, em Quito, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental. A equipe de Davide Ancelotti venceu a ida por 1 a 0.

No mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras entra 'tranquilo' para o duelo de volta das oitavas de final do torneio. Após vencer por 4 a 0 no Peru, o Verdão recebe o Universitario no Allianz Parque, com uma mão na vaga.

Pelo Brasileirão, o Botafogo encara o Juventude em Caxias do Sul, no próximo domingo (24). No dia seguinte, o Palmeiras enfrenta o Sport, no Allianz Parque.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 x 1 PALMEIRAS

20ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Felipe Anderson (44'/1ºT) (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Ponte (Jeffinho), Marçal, Barboza (Vitinho) e Alex Telles; Allan (Danilo), Marlon Freitas e Santi Rodríguez (Savarino); Joaquín Correa, Matheus Martins e Nathan Fernandes (Montoro)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Felipe Anderson (Allan); Flaco López (Luighi) e Vitor Roque (Maurício)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Douglas Pagung

🖥️VAR: Rodolpho Toski Marques