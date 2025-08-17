Palmeiras é letal, vence Botafogo ‘misto’ e amplia sequência positiva no Brasileirão
Verdão não é derrotado no Brasileirão desde junho
"Quem não faz, leva". A famosa expressão do futebol resume bem a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1 a 0, em pleno estádio Nilton Santos, na noite deste domingo (17). O Fogão, mesmo sem todos os titulares, perdeu chances claras no primeiro tempo, enquanto o Verdão foi letal com Felipe Anderson em sua primeira oportunidade e saiu com a vitória no Brasileirão.
Pensando na Libertadores, Davide Ancelotti poupou titulares no Botafogo como Montoro, Danilo e Savarino. O Palmeiras também teve mudanças, e foi justamente Felipe Anderson, que voltou a iniciar uma partida entre os onze iniciais, o autor do gol. A partida foi equilibrada e Verdão voltou a vencer os cariocas nesta temporada, em duelo que marcou uma reedição das oitavas de final do Mundial de Clubes.
Com a vitória, o Palmeiras chega a sete partidas sem perder pelo Brasileirão, a última vez foi em junho, para o Cruzeiro. O Verdão é o vice-líder, com 39 pontos. O Botafogo é o quinto colocado, com 29 pontos.
Como foi o jogo?
A primeira etapa ilustrou bem o equilíbrio recentre entre Botafogo e Palmeiras. Davide Ancelotti poupou peças pensando na Libertadores, mas os mandantes começaram o clássico se impondo no Estádio Nilton Santos.
Com muitas jogadas pelas linhas de fundo, o Botafogo conseguiu envolver o Palmeiras nos primeiros minuto e criou as melhores oportunidades. Marlon Freitas foi o primeiro a assustar o Verdão, com um chute de fora da área que passou por cima do travessão. O melhor momento foi com Joaquín Correa, que ficou cara a cara com Weverton e viu o goleiro fazer uma grande defesa.
Restando poucos minutos para o intervalo, Mateo Ponte teve outra chance clara na pequena área. O lateral finalizou de primeira, mas a bola foi para fora. O Botafogo, com 60% de posse de bola, parecia ter o domínio do duelo e um empate era um mau resultado no primeiro tempo, mas piorou. A letalidade do Palmeiras em sua primeira oportunidade no jogo, aos 44 minutos. Felipe Anderson superou Barboza na corrida, finalizou na saída de John e abriu o placar.
No segundo tempo, Davide Ancelotti promoveu a entrada de titulares para mudar o roteiro do jogo: Danilo e Savarino. Com poucos minutos em campo, o venezuelano chutou de fora da área para boa defesa de Weverton.
O Verdão também apresentou suas armas. Em contra-ataque rápido, uma especialidade palestrina, Vitor Roque limpou a marcação na área, soltou a bomba e John defendeu. O Fogão melhorou no jogo, e rondou a área do Palmeiras, mas sem oferecer tanto perigo. Os comandados de Abel Ferreira administraram o resultado e saíram com os três pontos.
O que vem por aí?
Verdão e Fogão viram a chave e passam a pensar na Libertadores. O Botafogo entra em campo primeiro. Na quinta-feira (21), o clube carioca encara a LDU, em Quito, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental. A equipe de Davide Ancelotti venceu a ida por 1 a 0.
No mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras entra 'tranquilo' para o duelo de volta das oitavas de final do torneio. Após vencer por 4 a 0 no Peru, o Verdão recebe o Universitario no Allianz Parque, com uma mão na vaga.
Pelo Brasileirão, o Botafogo encara o Juventude em Caxias do Sul, no próximo domingo (24). No dia seguinte, o Palmeiras enfrenta o Sport, no Allianz Parque.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 x 1 PALMEIRAS
20ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gol: Felipe Anderson (44'/1ºT) (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL)
🟥 Cartão vermelho: -
ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John; Ponte (Jeffinho), Marçal, Barboza (Vitinho) e Alex Telles; Allan (Danilo), Marlon Freitas e Santi Rodríguez (Savarino); Joaquín Correa, Matheus Martins e Nathan Fernandes (Montoro)
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Felipe Anderson (Allan); Flaco López (Luighi) e Vitor Roque (Maurício)
🟥ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Douglas Pagung
🖥️VAR: Rodolpho Toski Marques
