Característica de Carlos Miguel ‘assusta’ torcedores do Palmeiras

O Palmeiras está perto de anunciar a contratação de Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador chega para rejuvenescer a posição, que hoje conta com Weverton (37) e Marcelo Lomba (38), e disputar vaga entre os titulares. Já no aeroporto, o goleiro espantou torcedores com sua altura. Segundo o Tranfermarket, Carlos Miguel tem 2,04 m de altura.

Carlos Miguel foi contratado pelo Nottingham Forest, em julho do ano passado, por 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões). Pelo clube inglês, o goleiro fez apenas quatro partidas e está sem atuar desde o último dia 11 de fevereiro.

Além de Carlos Miguel, Palmeiras segue ativo no mercado

Além da chegada de Carlos Miguel, o Palmeiras também estuda a contração de mais dois reforços para a atual janela de transferência. Um dos alvos é Jefté, lateral-esquerdo de 21 anos que pertence ao Rangers, da Escócia.

Outra missão da diretoria é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros. Marcel Ruiz, do Toluca, surge como um dos alvos. Apesar do interesse em se transferir para o futebol europeu, o mexicano está aberto a ouvir propostas de outros mercados.

Atualmente, o técnico Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. Com a saída do colombiano rumo a Portugal, o jogador ganhou sequência na equipe titular, que tem o meio de campo majoritariamente formado por Aníbal e Mauricio.