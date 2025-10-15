Torcida do Botafogo provoca o Flamengo em festa no Nilton Santos; veja

Antes do clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira (15), a torcida do Botafogo fez festa em tom de provocação ao rival nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos. Um painel 3D foi erguido e diversas faixas e bandeiras colocadas nos setores.

A principal mensagem ao rival foi em um mosaico 3D, entre faixas brancas e pretas, com um cachorro (mascote do clube) em cima de um urubu (do Flamengo). Embaixo, as frases: "Tomei de quatro e pedi fair play" e "atraso do futebol brasileiro".

Em uma faixa, os alvinegros relembraram uma frase dita pelo ídolo rubro-negro Zico, anos atrás, em entrevista ao Esporte Interativo (atualmente TNT Sports): "Eu tinha ódio do Botafogo. Eles ganhavam todas", disse o Galinho.

Além disso, no centro do gramado, outras duas foram estendidas pela torcida do Botafogo com provocações ao Flamengo. A primeira, faz referência aos pedidos por fair play financeiro do clube da Gávea após a goleada sofrida por 4 a 1 em 2024 e as frases recentes do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, sobre cotas televisivas: "Fair Play sim. Cotas justas também". A outra foi chamando o Rubro-Negro de "moda".

Provocações da torcida do Botafogo ao Flamengo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Cerca de 20 mil ingressos foram comercializados antecipadamente para o clássico no Nilton Santos. O Botafogo briga por uma vaga na próxima Libertadores, enquanto o Flamengo tenta não se distanciar do líder Palmeiras.