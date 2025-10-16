Após certa "resistência" em escalar Pedro como titular do Flamengo, Filipe Luís optou por começar com o centroavante entre os onze titulares, no clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O resultado, o melhor possível para que Pedro se firme na equipe titular: vitória por 3 x 0, com um gol e uma assistência do camisa 9.

continua após a publicidade

Após o jogo, Renato Murício Prado questionou o "mau-humor" do treinador, mesmo diante de um resultado tão positivo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pedro brilha na vitória do Flamengo

Pedro ressaltou a importância da sequência de jogos para manter o ritmo e a confiança. Ele foi titular na partida e admitiu que ficar no banco abala a confiança, opção utilizada pelo técnico Filipe Luís nos últimos jogos do Flamengo.

— Com certeza, é importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrando em um jogo e ficando fora no outro, às vezes acaba tirando a sequência e a confiança também. Mas a gente tem que focar, além do coletivo, no individual, manter a cabeça boa e aproveitar as chances que tem, independente de serem 10 ou 15 minutos. É claro que todo jogador quer jogar, eu principalmente, como atacante, quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por ter começado jogando, por ter feito gol, e espero que seja assim até o final da temporada — afirmou.

continua após a publicidade

Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino comemoram gol diante do Botafogo (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

Pedro também celebrou a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo e destacou seu bom momento individual e o significado especial da partida. O camisa 9 fez um gol, deu uma assistência e completou 300 jogos com a camisa rubro-negra.

— Uma noite perfeita, com vitória, principalmente com gol, com assistência, completando 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, passa um filme na cabeça, é um sonho que eu realizo a cada dia vestindo essa camisa. Poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais. Agradecer aos companheiros, também, por todo o esforço. Toda a equipe jogou um bom futebol hoje, e saímos vitoriosos — disse o atacante ao "Premiere".