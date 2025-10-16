menu hamburguer
Fora de Campo

Renato Maurício Prado questiona postura de Filipe Luís após vitória do Flamengo

Jornalista grava lives pós jogo em seu canal no Youtube

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
09:09
Renato Mauricio Prado
imagem cameraRenato Maurício Prado grava lives pós jogo em seu canal no Youtube (Foto: Reprodução)
Após certa "resistência" em escalar Pedro como titular do Flamengo, Filipe Luís optou por começar com o centroavante entre os onze titulares, no clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O resultado, o melhor possível para que Pedro se firme na equipe titular: vitória por 3 x 0, com um gol e uma assistência do camisa 9.

Após o jogo, Renato Murício Prado questionou o "mau-humor" do treinador, mesmo diante de um resultado tão positivo.

Pedro brilha na vitória do Flamengo

Pedro ressaltou a importância da sequência de jogos para manter o ritmo e a confiança. Ele foi titular na partida e admitiu que ficar no banco abala a confiança, opção utilizada pelo técnico Filipe Luís nos últimos jogos do Flamengo.

— Com certeza, é importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrando em um jogo e ficando fora no outro, às vezes acaba tirando a sequência e a confiança também. Mas a gente tem que focar, além do coletivo, no individual, manter a cabeça boa e aproveitar as chances que tem, independente de serem 10 ou 15 minutos. É claro que todo jogador quer jogar, eu principalmente, como atacante, quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por ter começado jogando, por ter feito gol, e espero que seja assim até o final da temporada — afirmou.

Pedro Arrascaeta Samuel Lino Flamengo Botafogo
Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino comemoram gol diante do Botafogo (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

Pedro também celebrou a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo e destacou seu bom momento individual e o significado especial da partida. O camisa 9 fez um gol, deu uma assistência e completou 300 jogos com a camisa rubro-negra.

— Uma noite perfeita, com vitória, principalmente com gol, com assistência, completando 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, passa um filme na cabeça, é um sonho que eu realizo a cada dia vestindo essa camisa. Poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais. Agradecer aos companheiros, também, por todo o esforço. Toda a equipe jogou um bom futebol hoje, e saímos vitoriosos — disse o atacante ao "Premiere".

