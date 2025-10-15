Torcedores reagem a mosaico em Botafogo x Flamengo: ‘Pedi Fair Play’

A torcida do Botafogo preparou um mosaico especial, em tom de provocação, para o confronto contra o Flamengo. As equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quando as duas equipes entravam em campo, nas arquibancadas no Estádio Nilton Santos, foi exposto um mosaico com a seguinte mensagem "tomei de quatro e pedi fair play". A provocação faz referência ao clássico do ano passado, quando o Glorioso venceu por 4 a 1.

A pauta após o jogo foi o fair play financeiro. Algo que é cobrado até hoje por dirigentes do Flamengo, jornalista e torcedores rivais ao do Botafogo. O cenário acontece devido as ações de John Textor, dono da SAF do Glorioso, no mercado. Veja abaixo a repercussão do mosaico: