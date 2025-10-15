Novidade na escalação do Flamengo preocupa torcedores: ‘Não é jogo fácil’

O Flamengo entra em campo, nesta quarta-feira (15), para enfrentar o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o técnico Filipe Luís optou por iniciar a partida com o volante Evertton Araújo entre os onze titulares. A decisão repercutiu entre os torcedores do clube.

Nas redes sociais, grande parte da torcida Rubro-Negra se mostrou preocupada com a presença do jovem jogador. Aos 22 anos, Evertton Araújo é uma das apostas recentes das categorias de base do Flamengo. O volante é a novidade da escalação de Filipe Luís para o clássico.

Na temporada de 2025, o jogador soma 11 partidas disputadas, tendo um gol marcado. Apesar da confiança do treinador, Evertton Araújo ainda não caiu nas graças de alguns torcedores, que ainda o criticam e duvidam da capacidade dele.

O clássico contra o Botafogo pode ser uma virada de chave para o jovem jogador. Contudo, antes do início da partida, grande parte da torcida do Flamengo se mostrou apreensiva com a presença dele entre os titulares. Veja a repercussão abaixo: