O apresentador e ex-jogador Craque Neto fez uma promessa curiosa no programa "Os Donos da Bola" envolvendo o atacante do São Paulo, garantindo que aparecida no programa de "tanguinha" caso Ferreirinha marcasse 10 gols em 2025. No entanto, a lesão sofrida pelo são-paulino no último domingo (23) deve impedir qualquer chance de a profecia se concretizar ainda nesta temporada.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Contra o Juventude, Ferreirinha deixou o gramado da Vila Belmiro com dores na coxa. Na reapresentação do elenco, exames de imagem confirmaram um edema na posterior esquerda, afastando-o por tempo indeterminado. A temporada termina em 7 de dezembro — daqui a 12 dias — e, diante do curto prazo, o atacante pode não retornar antes do encerramento do calendário nacional, último compromisso do São Paulo no ano.

Ferreirinha lesionou a posterior da coxa (Foto: CARLOS TORRES/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Com a lesão, a promessa de Neto, que vinha sendo amplamente compartilhada por torcedores e espectadores do programa da Band, tende a não ser cumprida em 2025. A situação virou motivo de brincadeiras nas redes sociais, com internautas lembrando o apresentador todos os dias da "pendência" no ar.

continua após a publicidade

Enquanto isso, no São Paulo, o foco é a recuperação do atleta. Ferreirinha vinha sendo uma das peças mais utilizadas na reta final do ano, mas agora deve encerrar a temporada no departamento médico.

Jogadores no DM do São Paulo:

-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)

- Oscar (síncope vasovagal),

- Lucas (dores no joelho direito)

- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)

- Rodriguinho (crise de bronquite)

- Luan (lesão no adutor direito)

- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)

- Dinenno (artroscopia o joelho direito)

- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)

- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)