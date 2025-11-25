Virginia compara relacionamento com Vini Jr a ex-marido Zé Felipe

O novo relacionamento de Virgínia com Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, começou cinco meses após o término do casamento da empresária com o cantor Zé Felipe, de 27 anos, com quem teve três filhos. Diferentemente da relação anterior, a apresentadora e o atleta estabeleceram um ritmo mais lento, conversando por um mês antes do primeiro encontro presencial.

A influenciadora destacou as diferenças entre seu relacionamento atual e o anterior com Zé Felipe. Com o cantor, Virginia iniciou a relação após apenas dois encontros. Em 15 dias, o casal já morava junto e, dois meses depois, esperavam Maria Alice, hoje com quatro anos.

- Meu relacionamento com o Zé foi muito intenso. Tanto eu, quanto ele, somos muito intensos. Então, quando a gente começou foi um turbilhão (de coisas); quando eu vi, já estava grávida e casada. Não vivemos essa fase de namoro, que agora estou vivendo com o Vini... Nos conhecemos, ficamos conversando por um mês para depois a gente encontrar, daí começamos a namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo - declarou Virginia.

Virginia conta como lida com distância de Vini

O casal enfrenta o desafio da distância geográfica, já que Virginia mora no Brasil enquanto o jogador vive na Espanha, onde atua profissionalmente. Para manter a conexão, ambos investem em comunicação constante.

- A gente se liga e conversa o dia inteiro no WhatsApp. À distância tem que ser assim. Tanto eu, quanto ele, estamos dispostos a encarar esse desafio e fazer dar certo - afirmou a apresentadora.

Virginia é mãe de três crianças com Zé Felipe: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, de um ano. O término do casamento foi comunicado pelo ex-casal em maio de 2025.