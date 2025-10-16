Flamengo se impõe em clássico e terá ‘decisão’ no final de semana com o Palmeiras

O Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo e atropelou o rival carioca por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o descanso na Data Fifa, o time do técnico Filipe Luís mostrou seu valor em campo e foi amplamente superior à equipe de General Severiano, que não teve poder de reação (mesmo jogando em casa).

Agora, o próximo desafio do Flamengo será a grande decisão com o Palmeiras, no próximo domingo. Com a vitória no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro chegou aos 58 pontos, três atrás do líder Palmeiras, que soma 61 após vencer o Red Bull Bragantino de virada por 5 a 1 (também nesta quarta). Assim como o Flamengo, o time paulista chega com moral para o confronto.

Decisão antecipada do Brasileirão?

Flamengo e Palmeiras entram em campo neste domingo em um duelo que promete fortes emoções. Tratada como uma decisão antecipada do Campeonato Brasileiro, a partida será às 16h, no Maracanã.

Para muitos torcedores, quem vencer este confronto pode estar mais perto da conquista do título. Segundo o técnico Filipe, trata-se de uma "final". Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que esse jogo não decidirá o campeonato.

- Palmeiras é uma grande equipe, em um grande momento. Um dos elencos mais poderosos, com o melhor treinador do Brasil. Portanto, o Palmeiras sempre estará na briga. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido neste jogo. Temos que encarar o jogo como ele pede, como uma final. Todos os jogos daqui para frente serão assim - explicou o treinador.

Flamengo venceu o confronto no primeiro turno por 2 a 0 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como o Flamengo pode surpreender o Palmeiras

A vitória diante do Botafogo, fora de casa, mostrou que o Flamengo conta com diversos destaques em campo. Arrascaeta, mais uma vez, teve grande atuação com a camisa rubro-negra. O camisa 10 e capitão da equipe de Filipe Luís foi um dos principais nomes em campo, importante, principalmente, na jogada do primeiro gol. Quem também foi muito bem foi Pedro, que balançou as redes e voltou a ser decisivo.

Além disso, jogadores que saíram do banco, como Carrascal e Gonzalo Plata, também corresponderam e tiveram bom desempenho. A verdade é que o Flamengo conta com um elenco estrelado, que mantém o alto nível mesmo com substituições.

No sistema defensivo, que será essencial para o duelo contra o Palmeiras, a equipe de Filipe Luís tem se mostrado sólida. Léo Pereira e Léo Ortiz formam uma dupla de zaga segura e têm tudo para tentar conter o ímpeto palmeirense. Vitor Roque, que vive grande fase e marcou duas vezes na goleada sobre o Bragantino, é uma das principais armas do time de Abel Ferreira.

Flamengo conta com o reforço de Erick Pulgar

O clássico com o Botafogo também contou com o retorno de Pulgar aos jogos. O meia chileno, que se lesionou no Mundial de Clubes, entrou na partida aos 15 minutos do segundo tempo, e teve uma grande atuação. Agora, a expectatitva é de vê-lo de volta no time titular, o que pode acontecer neste domingo.

