PC Oliveira analisa decisão capital de Daronco em Corinthians x São Paulo
Clássico paulista aconteceu nesta quinta-feira (20)
Na transmissão do clássico entre Corinthians e São Paulo, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira comentou sobre o lance do pênalti de Ferreirinha em Breno Bidon, que ocasionou o gol de Yuri Alberto, na reta final da primeira etapa. Segundo o comentarista, o árbitro Anderson Daronco acertou ao marcar a penalidade.
Quando o cronômetro marcava os 26 minutos da primeira etapa, o meia Breno Bidon recebeu a bola dentro da área e acabou levando um tranco de Ferreirinha nas costas. Em campo, Daronco mandou o jogo seguir. No entanto, após ser chamado pelo VAR, voltou atrás e assinalou a penalidade a favor do Timão. Durante a transmissão, PC Oliveira avaliou que o árbitro acertou na marcação.
- Segundo Paulo César de Oliveira, nosso especialista em arbitragem, é pênalti para o Corinthians. Justamente pelo tranco nas costas de Breno Bidon - disse o narrador Paulo Andrade, durante a transmissão da partida.
Buscando uma reação na segunda etapa, o São Paulo chegou ao empate com o atacante Gonzalo Tapia, após cobrança de escanteio. No entanto, o Timão voltou a frente do placar após uma linda jogada do astro Memphis Depay e selou a vitória no clássico com mais um gol de Yuri Alberto.
Como foi a vitória do Corinthians contra o São Paulo?
Texto por: Ulisses Lopresti
No clássico dos 'desfalques', o Corinthians contou com o apoio da Fiel, em dia de torcida única, e esboçou uma pressão desde os primeiros minutos. Os comandados de Dorival Júnior tiveram as primeiras finalizações do Majestoso. Matheus Bidu, em arremate de fora da área, e Gustavo Henrique, em cabeçada após cobrança de escanteio, quase tiraram o zero do placar.
O São Paulo, com uma equipe muito modificada, mostrou dificuldades de criação, e pouco frequentou o campo de ataque. Com mais ímpeto ofensivo, o clube alvinegro flertou tanto com o gol, que acabou encontrando um caminho.
Após cobrança de escanteio, Breno Bidon sofreu um tranco de Ferreira nas costas e desabou na grande área. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar o lance e assinou pênalti. Yuri Alberto foi escolhido para bater, deslocou Rafael na finalização e abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos.
Crespo promoveu a entrada de Tapia no lugar de Patryck na volta do intervalo. O atacante chileno melhorou o time do São Paulo. Dominante nos primeiros minutos da segunda etapa, o Tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, o chileno subiu mais que a defesa do Corinthians e igualou o placar de cabeça.
O Corinthians sentiu o empate e passou a colecionar erros de passe. Dorival Júnior optou pelas entradas de Memphis e Vitinho, nos lugares de Gui Negão e Carrillo. A partida ficou 'morna', com poucas oportunidades de ambos os lados.
Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, brilhou a estrela de Memphis. Aos 38 minutos, o holandês, em um lance inspirado, aplicou uma caneta em Sabino dentro da área, e finalizou sem chances para Rafael.
A Fiel ainda estava em êxtase quando Yuri Alberto liquidou a fatura. O atacante aproveitou rebote de um chute na trave de Vitinho, finalizou no cantou e marcou o terceiro gol do Timão.
