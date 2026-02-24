Inteligência artificial crava placar de Botafogo x Nacional Potosí
Equipes se enfrentam pela Libertadores
O Botafogo enfrenta o Nacional Potosí (BOL), nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes.
De acordo com a tecnologia, o Glorioso irá conseguir vencer e convencer o time boliviano. A IA previu uma goleada da equipe de Martín Anselmo. Vale destacar, que o clube carioca busca reverter o placar da derrota por 1 a 0, no primeiro jogo, lá na Bolívia.
Simulação de Botafogo x Nacional Potosí
Empurrado pela torcida no Nilton Santos e precisando reverter o placar, o Botafogo começa a partida com postura agressiva, pressionando desde os primeiros minutos. A equipe brasileira mantém posse de bola alta e intensidade nas laterais, tentando abrir espaços na defesa do Nacional Potosí, que adota postura mais fechada, apostando em contra-ataques.
O Botafogo controla o jogo, cria boas oportunidades e consegue marcar ainda na primeira etapa após jogada trabalhada e finalização dentro da área. Placar no intervalo: 1 x 0. Com o empate no agregado (1 x 1), o confronto fica totalmente aberto.
O Nacional Potosí tenta equilibrar as ações e chega a assustar em bolas longas e jogadas aéreas. Porém, a pressão do time carioca aumenta com o apoio da torcida. Aos 30 minutos, após sequência de escanteios e pressão constante, o Botafogo marca o segundo gol.
Nos minutos finais, o time boliviano se lança ao ataque, deixando espaços. Já nos acréscimos, em contra-ataque rápido, o Botafogo fecha o placar. 3 a 0 para o Glorioso.
