Torcedores se revoltam com titular em Corinthians x São Paulo: 'Juvenil'
Clássico paulista acontece pela 34ª rodada do Brasileirão
O Corinthians saiu na frente do placar no clássico contra o São Paulo, desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol aconteceu através de um pênalti marcado pelo árbitro Anderson Daronco, de Ferreirinha, em cima de Breno Bidon. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor não perdoaram entrada do camisa 11.
O lance aconteceu aos 26 minutos. Na ocasião, Breno Bidon foi derrubado por Ferreirinha na área por conta de um encontrou nas costas. Em campo, Daronco não sinalizou a penalidade de forma imediata. Ele deixou o jogo seguir.
Foi então, que o VAR entrou em ação. Após uma consulta longa no recurso tecnológico, o árbitro retornou da cabine e marcou o pênalti quatro minutos após o lance polêmicos. A grande maioria dos torcedores do São Paulo concordaram com a marcação e criticaram a postura de Ferreirinha no lance. Veja a repercussão abaixo:
