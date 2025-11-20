menu hamburguer
Torcedores se revoltam com titular em Corinthians x São Paulo: 'Juvenil'

Clássico paulista acontece pela 34ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
20:28
Atualizado há 1 minutos
São Paulo e Corinthians se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Arthur Mathias/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraSão Paulo e Corinthians se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Arthur Mathias/Mochila Press/Gazeta Press)
O Corinthians saiu na frente do placar no clássico contra o São Paulo, desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol aconteceu através de um pênalti marcado pelo árbitro Anderson Daronco, de Ferreirinha, em cima de Breno Bidon. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor não perdoaram entrada do camisa 11.

O lance aconteceu aos 26 minutos. Na ocasião, Breno Bidon foi derrubado por Ferreirinha na área por conta de um encontrou nas costas. Em campo, Daronco não sinalizou a penalidade de forma imediata. Ele deixou o jogo seguir.

Foi então, que o VAR entrou em ação. Após uma consulta longa no recurso tecnológico, o árbitro retornou da cabine e marcou o pênalti quatro minutos após o lance polêmicos. A grande maioria dos torcedores do São Paulo concordaram com a marcação e criticaram a postura de Ferreirinha no lance. Veja a repercussão abaixo:

