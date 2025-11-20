Torcida do Corinthians provoca São Paulo com mosaico antes de Majestoso

A Fiel promoveu uma festa nos minutos que antecederam o duelo entre Corinthians e São Paulo, nesta quinta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. A torcida exibiu um mosaico 3D nas arquibancadas da Neo Química Arena durante a entrada das equipes em campo.

O mosaico provocativo ao São Paulo relembrou grandes vitórias do Corinthians sobre o rival. Entre os episódios ilustrados estavam o título do Brasileirão de 1990, conquistado sobre o Tricolor, a goleada por 6 x 1, em 2015, e o triunfo alvinegro na final da Recopa Sul-Americana de 2013.

(Foto: Izabella Giannola/Lance!)

Despedida

Será o último clássico do Corinthians nesta temporada. O clube alvinegro disputou 13 partidas, venceu seis jogos, empatou em três oportunidades e sofreu quatro derrotas. Ao todo, o Timão soma 53,8% de aproveitamento em duelos contra rivais no ano.

O Corinthians busca quebrar uma escrita negativa contra o São Paulo em 2025. Foram duas derrotas no ano, ambas no MorumBis. No Paulistão, o Timão perdeu por 3 a 1, ainda na primeira fase. No primeiro turno do Brasileirão, o clube alvinegro foi derrotado por 2 a 0.

Corinthians em clássicos na temporada

13 jogos 6V - 3E - 4D 53.8% aproveitamento 13 gols marcados 14 gols sofridos

Tabu contra o São Paulo

O Timão não vence um Majestoso desde 2023, quando bateu o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena, com dois gol de Renato Augusto, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil daquele ano. Desde então foram sete jogos, com seis vitórias do Tricolor e um empate.

No Brasileirão, o tabu é ainda maior. O Corinthians não vence o rival pela competição nacional desde 2020, quando superou o São Paulo por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Otero.