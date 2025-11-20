menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Ex-zagueiro recebe homenagem do Corinthians antes de Majestoso

Zagueiro conquistou três títulos com a camisa alvinegra

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 20/11/2025
19:29
Gil Corinthians
imagem cameraCorinthians homenageou ex-zagueiro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
Gil foi homenageado pelo Corinthians antes do clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena. O duelo deste sábado (21) é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a bola rola às 19h30 (de Brasília). O ex-zagueiro se aposentou em 2025.

Com 444 jogos em duas passagens pelo Corinthians, Gil se destacou com muitos títulos neste século. O zagueiro atuou pelo Timão entre 2013 a 2015, e mais recentemente, entre 2019 e 2023. Foram três títulos neste período: Paulistão (2013), Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015).

Ao lado dos troféus conquistados pelo Corinthians, Gil recebeu uma homenagem do clube alvinegro. Sob muitos aplausos, o ex-zagueiro foi recebido por Osmar Stábile, presidente do Timão. Um vídeo com gols e lances do atleta foram exibidos no telão da Neo Química Arena.

Gil deixou o clube alvinegro no final de 2023, após uma renovação no elenco. Com a camisa do Corinthians, o zagueiro chegou a Seleção Brasileira, com convocações em 2014 e 2015. Além disso, conquistou troféus individuais por suas atuações.

Gil Corinthians
Gil defendeu o Timão por nove temporadas (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Prêmios individuais do jogador

  1. Melhor zagueiro – Campeonato Brasileiro – Corinthians (2014/15)
  2. Bola de Prata – Campeonato Brasileiro – Corinthians (2014/15)
  3. Troféu Mesa Redonda – Campeonato Brasileiro – Corinthians (2014/15)
  4. Melhor zagueiro – Campeonato Paulista – Corinthians (2015)
  5. Melhor zagueiro – Campeonato Paulista – Corinthians (2013)
  6. Melhor zagueiro – Campeonato Paulista – Corinthians (2020)

