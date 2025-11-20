Daronco vira assunto durante Corinthians x São Paulo: 'Síndrome de protagonista'
Árbitro foi criticado pelos torcedores nas redes sociais
O árbitro Anderson Daronco virou assunto entre os torcedores de Corinthians e São Paulo durante o clássico paulista da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (20). Desde os primeiros minutos, os internautas detonaram a postura controladora do árbitro gaúcho.
O primeiro lance que gerou revolta nos torcedores foi o cartão amarelo aplicado para o jovem Breno Bidon, do Corinthians, por uma falta em Cédric, aos nove minutos da primeira etapa. Em seguida, foram os são-paulinos que questionaram as decisões de Anderson Daronco. Segundo os internautas, o árbitro gosta de ser protagonista durante os jogos. Confira abaixo.
No decorrer da primeira etapa, Daronco também foi questionado após o pênalti cometido por Ferreirinha em Breno Bidon. Em campo, o árbitro mandou o jogo seguir. No entanto, após ser chamado pelo VAR, voltou atrás e assinalou a penalidade a favor do Timão. Na cobrança, Yuri Alberto abriu o placar no clássico paulista.
Com o resultado parcial, o Corinthians iguala o número de pontos do rival e assume a 10ª colocação. Já o São Paulo vai perdendo a segunda partida consecutiva e segue estacionado na 9ª posição, com 45 pontos somados.
