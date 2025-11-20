menu hamburguer
Daronco vira assunto durante Corinthians x São Paulo: 'Síndrome de protagonista'

Árbitro foi criticado pelos torcedores nas redes sociais

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
20:27
Daronco virou assunto entre os torcedores durante o clássico paulista (Foto: Arthur Mathias/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraDaronco virou assunto entre os torcedores durante o clássico paulista (Foto: Arthur Mathias/Mochila Press/Gazeta Press)
O árbitro Anderson Daronco virou assunto entre os torcedores de Corinthians e São Paulo durante o clássico paulista da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (20). Desde os primeiros minutos, os internautas detonaram a postura controladora do árbitro gaúcho.

➡️Torcida do Corinthians provoca São Paulo com mosaico antes de Majestoso

O primeiro lance que gerou revolta nos torcedores foi o cartão amarelo aplicado para o jovem Breno Bidon, do Corinthians, por uma falta em Cédric, aos nove minutos da primeira etapa. Em seguida, foram os são-paulinos que questionaram as decisões de Anderson Daronco. Segundo os internautas, o árbitro gosta de ser protagonista durante os jogos. Confira abaixo.

No decorrer da primeira etapa, Daronco também foi questionado após o pênalti cometido por Ferreirinha em Breno Bidon. Em campo, o árbitro mandou o jogo seguir. No entanto, após ser chamado pelo VAR, voltou atrás e assinalou a penalidade a favor do Timão. Na cobrança, Yuri Alberto abriu o placar no clássico paulista.

Com o resultado parcial, o Corinthians iguala o número de pontos do rival e assume a 10ª colocação. Já o São Paulo vai perdendo a segunda partida consecutiva e segue estacionado na 9ª posição, com 45 pontos somados.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Yuri Alberto comemora gol no clássico Corinthians x São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)
Yuri Alberto comemora gol no clássico Corinthians x São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)

