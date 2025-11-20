menu hamburguer
Problema de transmissão na Globo em Corinthians x São Paulo repercute: 'Cadê?'

Clássico paulista acontece pela 34ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
21:04
Paulo Andrade - Globo
imagem cameraPaulo Andrade narrou Corinthians e São Paulo pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O início do segundo tempo entre Corinthians e São Paulo, desta quinta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma falha na transmissão do Premiere. A partida era narrada por Paulo Andrade, quando o sinal do locutor, presente na Neo Química Arena, caiu.

Foi então, que o narrador Bruno Fonseca entrou em ação. Dos estúdios da Globo, ele era o profissional reserva para solucionar determinado imprevisto. O problema se estendeu por mais ou menos 8 minutos. Durante o período, o São Paulo empatou o confronto.

O gol aconteceu aos oito minutos, com o atacante Tapia. O lance foi narrado por Bruno Fonseca. O imprevisto viralizou nas redes sociais e torcedores aprovaram a desempenho do substituto de Paulo Andrade. Veja a repercussão abaixo:

