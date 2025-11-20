Problema de transmissão na Globo em Corinthians x São Paulo repercute: 'Cadê?'

O início do segundo tempo entre Corinthians e São Paulo, desta quinta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma falha na transmissão do Premiere. A partida era narrada por Paulo Andrade, quando o sinal do locutor, presente na Neo Química Arena, caiu.

Foi então, que o narrador Bruno Fonseca entrou em ação. Dos estúdios da Globo, ele era o profissional reserva para solucionar determinado imprevisto. O problema se estendeu por mais ou menos 8 minutos. Durante o período, o São Paulo empatou o confronto.

O gol aconteceu aos oito minutos, com o atacante Tapia. O lance foi narrado por Bruno Fonseca. O imprevisto viralizou nas redes sociais e torcedores aprovaram a desempenho do substituto de Paulo Andrade. Veja a repercussão abaixo:

