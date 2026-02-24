Cobertura da Globo nos Jogos Olímpicos de Inverno alcança 84,5 milhões de pessoas

O último domingo marcou o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, uma edição histórica para o esporte brasileiro não apenas pelo desempenho dos atletas nas competições, coroado com a conquista de uma medalha inédita para o país, mas também pela grande repercussão. Na Globo, entre os dias 6 e 22 de fevereiro, as transmissões feitas pela TV Globo, sportv e Ge TV e toda cobertura multiplataforma, com destaque para o 'Nevou na Globo', 'Diário de Inverno' e mais os flashes na programação alcançaram, ao todo, 84,5 milhões de espectadores.

A cerimônia de abertura, exibida ao vivo na TV Globo, pela primeira vez na história do evento, no sportv2 e também na Ge TV, alcançou mais de 29 milhões de pessoas. Já a cobertura do Esqui Alpino, modalidade que deu ao Brasil a inédita medalha de ouro, conquistada por Lucas Braathen, realizada no sábado de carnaval, dia 14, foi acompanhada por quase 10 milhões de espectadores nas plataformas Globo.

As tardes de transmissões ao vivo dos Jogos de Inverno na TV Globo atraíram um novo público para a faixa vespertina (12h às 18h): 4,8 milhões de telespectadores que acompanharam as exibições nesse período não estavam presentes nessa mesma faixa nas quatro semanas anteriores ao evento. Só em São Paulo, a transmissão da TV Globo da conquista do primeiro pódio olímpico brasileiro na história dos esportes de inverno registrou audiência 12% superior à média da faixa na comparação com os quatro sábados anteriores.

O sportv2, que tradicionalmente exibe as modalidades olímpicas e dedicou aos Jogos mais de 242 horas de sua programação, exibindo a maior parte das competições, foi o mais assistido da TV por assinatura durante todo o período do evento. Em comparação com a última edição, disputada em Pequim, em 2022, o canal registrou crescimento de 18% no Total do Dia. Já o público jovem (entre 18 e 34 anos) teve um aumento de 352% em relação as quatro semanas anteriores aos Jogos. Outro destaque da cobertura foram as transmissões de patinação artística, modalidade mais assistida pelo público e que representaram 28% da audiência total do canal.

No Globoplay, o sportv2 e o sportv 4K, que transmitiu a competição com som e imagem em Ultra HD, disponíveis para os assinantes do pacote Premium, foram responsáveis por 33% do total de horas consumidas na plataforma durante o período dos Jogos Olímpicos. Já no YouTube, a Ge TV destacou-se pela forte presença de público jovem, já que 60% da audiência dos Jogos foi formada por pessoas de até 34 anos.