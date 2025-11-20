Corinthians vence São Paulo com brilho de Yuri Alberto e Memphis

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, duas vezes, e Memphis marcaram para o Timão, enquanto Tapia descontou para o Tricolor no duelo desta quinta-feira (20).

continua após a publicidade

O clássico foi marcado pelo brilho das duas principais estrelas do Corinthians: Yuri Alberto e Memphis. O camisa 9 abriu o placar de pênalti, afastando o fantasma do erro contra o Flamengo. O holandês entrou nos segundo tempo, com o jogo empatado, e marcou um golaço. Nos minutos finais, ainda deu tempo do centroavante brasileiro fazer mais um.

Com o resultado, o Timão chega a 45 pontos, os mesmos do São Paulo, e assume a décima posição na tabela do Brasileirão. O Tricolor segue na nona colocação.

continua após a publicidade

Majestoso de baixas

O clássico foi marcado por desfalques de ambos os lados. No Corinthians, Dorival Júnior não pôde contar com Hugo Souza, Maycon e Raniele, que não foram relacionados por problemas médicos. Memphis, desgastado pela Data Fifa em que defendeu a Holanda, iniciou o jogo entre os reservas.

No lado do Tricolor, a situação foi ainda mais crítica. Crespo teve 12 desfalques: Oscar, Lucas Moura, Arboleda, Enzo Díaz, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendell, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

No clássico dos 'desfalques', o Corinthians contou com o apoio da Fiel, em dia de torcida única, e esboçou uma pressão desde os primeiros minutos. Os comandados de Dorival Júnior tiveram as primeiras finalizações do Majestoso. Matheus Bidu, em arremate de fora da área, e Gustavo Henrique, em cabeçada após cobrança de escanteio, quase tiraram o zero do placar.

O São Paulo, com uma equipe muito modificada, mostrou dificuldades de criação, e pouco frequentou o campo de ataque. Com mais ímpeto ofensivo, o clube alvinegro flertou tanto com o gol, que acabou encontrando um caminho.

Após cobrança de escanteio, Breno Bidon sofreu um tranco de Ferreira nas costas e desabou na grande área. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar o lance e assinou pênalti. Yuri Alberto foi escolhido para bater, deslocou Rafael na finalização e abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos.

Crespo promoveu a entrada de Tapia no lugar de Patryck na volta do intervalo. O atacante chileno melhorou o time do São Paulo. Dominante nos primeiros minutos da segunda etapa, o Tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, o chileno subiu mais que a defesa do Corinthians e igualou o placar de cabeça.

O Corinthians sentiu o empate e passou a colecionar erros de passes. Dorival Júnior optou pelas entradas de Memphis e Vitinho, nos lugares de Gui Negão e Carrillo. A partida ficou 'morna', com poucas oportunidades de ambos os lados.

Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, brilhou a estrela de Memphis. Aos 38 minutos, o holandês, em um lance inspirado, aplicou uma caneta em Sabino dentro da área, e finalizou sem chances para Rafael.

A Fiel ainda estava em êxtase quando Yuri Alberto liquidou a fatura. O atacante aproveitou rebote de um chute na trave de Vitinho, finalizou no cantou e marcou o terceiro gol do Timão.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 na Neo Química Arena (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

O que vem por aí?

As equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. No domingo (23), o São Paulo encara o Juventude, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Mais tarde, às 20h30 (de Brasília), o Timão enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em uma 'prévia' da semifinal da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 1 SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Yuri Alberto (30'/1ºT)(COR); Tapia (7'/2ºT) (SÃO); Memphis (38'/2ºT) (COR); Yuri Alberto (43'/2ºT) (COR)

🟨 Cartões amarelos: Breno Bidon (COR); Cedric; Alisson (SÃO);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);

🏁 VAR: Marcos Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (RS).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, José Martínez (André), André Carrillo (Vitinho) e Breno Bidon (Charles); Gui Negão (Memphis) e Yuri Alberto (Romero)

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla) e Patryck (Tapia); Ferreira e Luciano