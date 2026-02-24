menu hamburguer
Fora de Campo

Mauro Cezar manda recado a jogadores do Flamengo: 'Não combina'

Rubro-Negro decide o título da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (26)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
15:43
Mauro Cezar defendeu Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Reprodução)
imagem cameraMauro Cezar mandou recado para os jogadores do Flamengo (Foto: Reprodução)
O jornalista Mauro Cezar Pereira mandou um recado aos jogadores do Flamengo mediante a pressão dos torcedores neste início de temporada. A equipe do técnico Filipe Luís tem sido alvo de críticas por conta do desempenho dentro de campo nos dois primeiros meses de 2026.

➡️ Declaração de ex-Flamengo em apresentação no Corinthians viraliza: 'Nunca mais'

O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Lanús, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, Mauro Cezar comentou sobre a importância da conquista de determinado título e abordou as vaias de torcedores nos últimos jogos.

— A cobrança e pressão existem. É grande, e tem que ser, o Flamengo está jogando muito mal. O jogo de quinta-feira (24) tem uma importância imensa. Isso é inerente à rotina de um clube que possui um elenco caro, com jogadores bons e que briga por títulos. A derrota não combina com o Flamengo hoje, e quem não souber lidar com isso não pode jogar — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Vai para o Catar, fica lá em um come e dorme qualquer, uma coisa dessas. Agora, achei exagerado a torcida chamar o time de sem-vergonha. A equipe venceu muito recentemente. Mas a vaia é a ferramenta que o torcedor tem para mostrar sua insatisfação — concluiu.

Flamengo x Lanús

As equipes voltam a entrar em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para a ocasião, a equipe de Filipe Luís precisa reverter a derrota do primeiro confronto, em que os argentinos venceram por 1 a 0. Neste cenário, uma vitória pela vantagem mínima no placar do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

Jogadores do Flamengo abraçados em jogo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca
Jogadores do Flamengo abraçados em jogo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

