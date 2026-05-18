Geovani partiu sabendo seu tamanho na história do Vasco da Gama: imenso. Em fevereiro de 2025, o ídolo cruz-maltino recebeu diretamente das mãos do presidente Pedrinho o status de lenda. Diante de 21.626 mil torcedores, Geovani foi homenageado pelo clube. O que torna tudo mais especial é que a cerimônia aconteceu no estádio Kleber Andrade, estádio localizado no Espírito Santos, onde nasceu Geovani.

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- Ele é um patrimônio para todos nós. O famoso 'Pequeno Príncipe' que na minha infância tive oportunidade de chegar dos treinos e ver o profissional treinando ali, com Geovani no campo. E quando eu subo pro profissional ainda pego um pouquinho dele comigo lá. É um ídolo pra gente. Está na história do Vasco, um dos maiores camisas 8 que tivemos e é conhecido como Pequeno Príncipe de forma muito merecida - declarou Pedrinho no dia da homenagem.

Assista à homenagem completa

➡️ https://www.facebook.com/vascodagama/videos/2141493269640988

Marcinho, Geovani e Dunga pelo Vasco

Geovani faleceu nesta madrugada



Geovani, ídolo histórico do Vasco da Gama, faleceu nesta segunda-feira (18), de forma repentina, após passar mal de madrugada. O ex-ídolo foi levado para um hospital em Vila Velha, mas acabou não resistindo. Desde 2006, o eterno Pequeno Príncipe de São Januário lutava contra um tumor vertebral que resultou em uma polineuropatia, o deixando com sérias dificuldades de locomoção.

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Em agosto do ano passado, após a parada cardíaca, Giovane foi levado às pressas ao Hospital Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória. Posteriormente, foi internado em outro centro médico particular. Ele já havia sido internado por problemas cardíacos em 2022, quando ficou cerca de 20 dias no hospital. Em 2024, foi hospitalizado por desidratação causada por inflamação e infecção no intestino.

O eterno Pequeno Príncipe do Vasco

Habilidoso, inteligente e um dos jogadores mais técnicos que já passaram por São Januário, Geovani foi um armador à moda antiga: corria pouco e jogava sempre de cabeça erguida. Certamente, um dos maiores meias da história do Vasco - clube que defendeu, entre idas e vindas, por 12 anos, entre 1983 e 1995.

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Em São Januário, Geovani conquistou cinco Campeonatos Estaduais (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993), disputou 408 jogos e marcou 49 gols. Virou ídolo não só pelo tempo de casa e pelos troféus, mas pelos lances plásticos, os dribles e os lançamentos perfeitos. Seguiu crescendo e encantando a torcida, jogando ao lado de Romário e Roberto Dinamite.