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Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras no Brasileirão: 'É melhor'

Rivais nacionais disputam o título do Brasileirão mais uma vez

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
18:52
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Flamengo Libertadores Lima torcida
imagem cameraTorcida do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
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Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto mais uma vez. Depois do Rubro-Negro vencer o Coritiba por 3 a 0, no sábado (30), os torcedores deram aquela "secada" no Verdão, mas não deu certo.

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Mesmo com um jogador a menos desde a primeira etapa, o time comandado por Abel Ferreira venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Paulinho. A partida contou com diversas polêmicas de arbitragem e deu o que falar nas redes sociais.

➡️PC Oliveira bate martelo sobre polêmicas de Palmeiras x Chapecoense

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Nos minutos finais do primeiro tempo, Allan foi expulso por entrada dura. Já nos minutos finais do duelo, a Chapecoense teve um gol anulado por falta em Murilo. O último lance do jogo foi um pênalti perdido por Bolasie. Depois de revisão do VAR, o árbitro marcou infração de Khellven.

A disputa entre Flamengo e Palmeiras é conhecida por diversas alfinetadas entre as torcidas, principalmente em assuntos relacionados à arbitragem. Depois das polêmicas deste domingo (31), os rubro-negros foram à loucura. Veja os comentários abaixo:

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Veja reação dos torcedores com a vitória do Palmeiras

Flamengo e Palmeiras disputam o Campeonato Brasileiro

Assim como em 2025, o Rubro-Negro do Rio de Janeiro e o Alviverde de São Paulo estão disputando o Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Alviverde lidera com 41 pontos, seguido do Mengão, que tem 34 e uma partida a menos.

No último final de semana, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Allan, Paulinho e Flaco López. Jorge Carrascal foi expulso no começo do duelo e complicou a vida do time comandado por Leonardo Jardim.

Na temporada passada, além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores, em Lima. O Rubro-Negro levou a melhor e deu o troco pelo título alviverde em 2021, no Uruguai.

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola no clássico pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

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