Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras no Brasileirão: 'É melhor'
Rivais nacionais disputam o título do Brasileirão mais uma vez
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Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto mais uma vez. Depois do Rubro-Negro vencer o Coritiba por 3 a 0, no sábado (30), os torcedores deram aquela "secada" no Verdão, mas não deu certo.
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Mesmo com um jogador a menos desde a primeira etapa, o time comandado por Abel Ferreira venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Paulinho. A partida contou com diversas polêmicas de arbitragem e deu o que falar nas redes sociais.
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Nos minutos finais do primeiro tempo, Allan foi expulso por entrada dura. Já nos minutos finais do duelo, a Chapecoense teve um gol anulado por falta em Murilo. O último lance do jogo foi um pênalti perdido por Bolasie. Depois de revisão do VAR, o árbitro marcou infração de Khellven.
A disputa entre Flamengo e Palmeiras é conhecida por diversas alfinetadas entre as torcidas, principalmente em assuntos relacionados à arbitragem. Depois das polêmicas deste domingo (31), os rubro-negros foram à loucura. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos torcedores com a vitória do Palmeiras
Time que só ganha no roubo tem mais que ficar com a mão vazia no fim do campeonato.— 𝐉𝐨 ᶜʳᶠ🏆🏆🏆🏆 (@Jojo_t24) May 31, 2026
O VAR NÃO CHAMOU O JOGADORES FIZERAM O JUIZ IR NO GRITO KKKKK— Renanluiz (@renanlsmengo) May 31, 2026
Não teve pênalti. Expulsão justa. E gol anulado de forma incorreta. Ou seja, mais uma vez o Palmeiras foi ajudado. Doa a quem doer!— Guiller (@guiller930) May 31, 2026
É melhor entregar logo o título para o Palmeiras, esse campeonato já está manchado— 🖤 Mengão CRF❤️ (@Flamengo311813) May 31, 2026
Flamengo e Palmeiras disputam o Campeonato Brasileiro
Assim como em 2025, o Rubro-Negro do Rio de Janeiro e o Alviverde de São Paulo estão disputando o Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Alviverde lidera com 41 pontos, seguido do Mengão, que tem 34 e uma partida a menos.
No último final de semana, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Allan, Paulinho e Flaco López. Jorge Carrascal foi expulso no começo do duelo e complicou a vida do time comandado por Leonardo Jardim.
Na temporada passada, além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores, em Lima. O Rubro-Negro levou a melhor e deu o troco pelo título alviverde em 2021, no Uruguai.
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