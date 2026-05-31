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Apresentação de Belo e Alcione em Brasil x Panamá viraliza nas redes

Artistas cantaram no pré-jogo do Maracanã

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
19:13
Atualizado há 1 minutos
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Belo e Alcione se apresentaram no Maracanã antes de Brasil x Panamá
imagem cameraBelo e Alcione se apresentaram no Maracanã antes de Brasil x Panamá (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31) em partida que marca a despedida da Seleção Brasileira rumo aos Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo. Antes de a bola rolar para o amistoso, os cantores Belo e Alcione cantaram o hino nacional junto com os jogadores e torcedores.

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➡️Veja gols em Brasil x Panamá

A apresentação, no entanto, chamou a atenção e gerou diversos comentários nas redes sociais.

Veja a repercussão:

Jogadores do Brasil comemorando o gol de Vini Jr contra o Panamá no Maracanã
Brasil venceu o primeiro tempo contra o Panamá no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Ancelotti descarta corte de Neymar e aguarda camisa 10 para a estreia da Seleção na Copa

A situação física de Neymar não preocupa a comissão técnica da Seleção Brasileira. Neste sábado (30), durante entrevista coletiva concedida na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Carlo Ancelotti descartou qualquer possibilidade de corte do camisa 10 da lista para a Copa do Mundo de 2026, mesmo após a confirmação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

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A avaliação do departamento médico da CBF apontou um prazo de recuperação entre duas e três semanas. Com isso, a expectativa é que Neymar esteja apto a atuar a partir da segunda rodada da fase de grupos do Mundial, quando o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia.

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