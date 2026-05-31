Apresentação de Belo e Alcione em Brasil x Panamá viraliza nas redes

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31) em partida que marca a despedida da Seleção Brasileira rumo aos Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo. Antes de a bola rolar para o amistoso, os cantores Belo e Alcione cantaram o hino nacional junto com os jogadores e torcedores.

continua após a publicidade

➡️Veja gols em Brasil x Panamá

A apresentação, no entanto, chamou a atenção e gerou diversos comentários nas redes sociais.

Veja a repercussão:

a torcida cantando o hino seria mais bonito e emocionante — anny (@comentanny) May 31, 2026

Não aguentei com o belo cantando o hino nacional kkkkkkk — cigana (@euluaoliveira_) May 31, 2026

tal qual belo e Aacione cantando o hino nacional foi constrangedor foi esse gol agora de falta do Panamá. — Fernando Silva ⚛️ (@fsilva33_) May 31, 2026

Como um cantor não consegue decorar o hino nacional? — DoNeko SccP 🦅 (@DonekoB) May 31, 2026

O belo cantando o hino nacional errado meu Deus 😭 — Juju (@JuAvxx) May 31, 2026

Brasil venceu o primeiro tempo contra o Panamá no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Ancelotti descarta corte de Neymar e aguarda camisa 10 para a estreia da Seleção na Copa

A situação física de Neymar não preocupa a comissão técnica da Seleção Brasileira. Neste sábado (30), durante entrevista coletiva concedida na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Carlo Ancelotti descartou qualquer possibilidade de corte do camisa 10 da lista para a Copa do Mundo de 2026, mesmo após a confirmação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A avaliação do departamento médico da CBF apontou um prazo de recuperação entre duas e três semanas. Com isso, a expectativa é que Neymar esteja apto a atuar a partir da segunda rodada da fase de grupos do Mundial, quando o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável