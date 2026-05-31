Jorge Aragão revela melhor memória sobre a Seleção em Copa do Mundo
Cantor está presente no Maracanã para acompanhar jogo do Brasil contra Panamá
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O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Antes da bola rolar, Jorge Aragão, cantor e compositor relembrou suas melhores memórias em Copa do Mundo.
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Recordações de Jorge Aragão sobre Seleção em Copa do Mundo
Em entrevista ao Lance!, Jorge Aragão retoma suas melhores vivências envolvendo Copa do Mundo e Seleção Brasileira. O cantor apontou uma grande saudade remanescente dos momentos felizes:
- Nosso povo brasileiro sempre foi assim né (apaixonado). Tenho saudade das ruas todas enfeitadas, bandeiras, tudo que já tivemos, aprendemos a cultura desse jeito. Hoje mais do que obrigação, um crédito nosso estar aqui para apoiar, somos o país do futebol - afirma Jorge.
Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá
O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate, ambos nunca se enfrentaram em Copa do Mundo. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.
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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil. A Seleção enfrentará o Panamá em partida válida pelo primeiro amistoso, de dois, antes da Copa do Mundo.
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