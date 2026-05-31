Europeus reagem a João Fonseca em Roland Garros: 'Resta aceitar'

João Fonseca fez história em Roland Garros mais uma vez. Na tarde deste domingo (31), o brasileiro venceu Casper Ruud por 3 sets a 1 e alcançou as quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez. Nas redes sociais, europeus enlouqueceram com a vitória do jovem tenista.

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Dois dias após a maior vitória da carreira, contra o sérvio Novak Djokovic, o carioca de 19 anos voltou a escrever um capítulo de glórias para o esporte brasileiro, agora sob a bênção do tricampeão Guga Kuerten, presente em um dos camarotes de Roland Garros. João Fonseca está nas quartas de final.

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Nas redes sociais, europeus foram à loucura com a vitória do tenista brasileiro. O carioca é tratado, mundo afora, como uma das maiores promessas do esporte. A realidade é que, neste momento, João Fonseca é certeza nas quartas de Roland Garros. Veja os comentários com tradução abaixo:

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Veja comentários sobre o brasileiro

Outstanding performance from João Fonseca beating Casper Ruud 7-5 7-6 5-7 6-2 and into his first grand slam quarter final. Great watch 👏@rolandgarros — Steve Redfearn 🦉 (@SteveRedfearn2) May 31, 2026

Tradução sobre o brasileiro em Roland Garros: atuação impressionante de João Fonseca para bater Casper Ruud. 7-5 7-6 5-7 E 6-2. Primeira quartas de final em um Grand Slam. Ótimo de ver.

Fonseca d. Casper Ruud 7-5 7-6 5-7 6-2



JOÃO IS A GRAND SLAM QUARTERFINALIST.



The 2nd Brazilian man in the Open Era to reach the Roland Garros quarterfinals, after Guga.



His performance tonight was so powerful, so clutch, & so focused that it was hard to comprehend that we… pic.twitter.com/OS4n74TDMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 31, 2026

Tradução sobre o tenista brasileiro: O 2º brasileiro na Era Aberta a alcançar as quartas de final de Roland Garros, após Guga. João Fonseca, Sua atuação esta noite foi tão poderosa, tão decisiva e tão focada que foi difícil compreender que estávamos assistindo a um jovem de 19 anos. Na partida anterior, ele se tornou o primeiro adolescente a derrotar Novak Djokovic em um Slam. Aquela partida foi a mais longa de toda a VIDA dele. Ele voltou hoje e derrotou um finalista de duas vezes de Roland Garros. Um adolescente jogando com o coração de um leão.

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João Fonseca se recompõe em um dos intervalos do jogo contra Casper Ruud em Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)

Só resta aceitar o príncipe 😮‍💨 — Sisi • Esportes 🛹 (@sisiesportes) May 31, 2026

Tradução sobre o brasileiro: Só resta aceitar o príncipe.

João Fonseca y Rafael Jodar son esos dos que el tenis varonil necesitaba para competirle a Sinner y Alcaraz



Por fin el Big 2 se convertirá en Big 4 — Bruno Morett (@Bruno10MV) May 31, 2026

Como foi a vitória de João Fonseca em Roland Garros

A vítima da vez foi o incansável norueguês Casper Ruud (de 27 anos, 16º e ex-número 2 do ranking, duas vezes finalista em Paris), derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2, em 3h55m.

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- Foi um jogo de xadrez hoje, fácil de identificar, mas muito difícil de colocar em prática. Ele é um cara muito inteligente, tem todos os golpes. Tive coragem e convicção nos momentos importantes - disse João Fonseca à ESPN, logo após a partida em Roland Garros.