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Resposta de Dorival após São Paulo x Corinthians divide torcedores

Comandante tem contrato até o fim de dezembro deste ano

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/11/2026 10:05
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Clássico Majestoso terminou em 0 a 0 na Vila Belmiro (Foto: Theo Daolio/ModusFocus/Folhapress)
Clássico Majestoso terminou em 0 a 0 na Vila Belmiro (Foto: Theo Daolio/ModusFocus/Folhapress)

Após o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Corinthians, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (4), Dorival Júnior foi questionado durante a entrevista coletiva sobre sua permanência no Tricolor para a próxima temporada. A resposta do atual comandante incomodou uma parte da torcida.

O empate deu apenas um ponto para os dois lados. Pela frente do São Paulo, não foi tão prejudicial, já que se manteve na mesma posição no Brasileirão. Por outro lado, o Corinthians continua na zona de rebaixamento.

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Resposta de Dorival Júnior e reação dos torcedores

Questionado sobre uma sequência no mando do São Paulo para 2027, Dorival Júnior fugiu da responsabilidade de revelar a renovação:

- Tudo que eu responder, depois vai ter a interpretação, então eu prefiro não falar nada. Tenho contrato até 31/12, as pessoas aqui já me conhecem, sabem daquilo que está sendo feito e desenvolvido. A vontade do Dorival é o que menos importa neste momento; o que mais importa é a vontade do São Paulo Futebol Clube. Por isso vou sempre respeitar as tomadas de decisões - disparou o técnico.

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Primeiro tempo

O Corinthians foi superior ao São Paulo no primeiro tempo do clássico disputado na Vila Belmiro. Apesar da pressão inicial da equipe tricolor, o Timão cresceu ao longo da etapa, assumiu o controle da partida e criou as melhores oportunidades de gol.

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A equipe comandada por Clarence Seedorf teve pelo menos duas chances claras de marcar, sendo uma delas com Yuri Alberto, que ficou de frente para o gol, mas não conseguiu aproveitar. Já o São Paulo, que começou tentando pressionar o adversário, perdeu espaço a partir da metade do primeiro tempo e viu o rival ganhar protagonismo no confronto.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o São Paulo criou as melhores oportunidades, principalmente nos pés de Luciano e Pedro Lima, porém a falta de pontaria e um corte providencial de Angileri mantiveram o empate no placar. Na reta final, Yuri Alberto foi expulso após entrada dura em Ferreirinha. Inicialmente, Raphael Claus aplicou apenas o cartão amarelo, mas, após análise no monitor do VAR, alterou a decisão e exibiu o cartão vermelho direto.

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