Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 27/10/2024 - 15:32

O empate entre Palmeiras e Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel marcou dois pênaltis polêmicos, que originaram os dois gols do alviverde no confronto. Em análise dos lances no programa Troca de Passes, o especialista de arbitragem PC Oliveira bateu o martelo e explicou as marcações e apontou os erros.

Referente aos pênaltis marcados para a equipe alviverde, o ex-árbitro apontou que houve apenas um erro. Apesar de polêmico, PC concordou com a primeira penalidade marcada em cima do atacante Flaco López. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o atacante da equipe alviverde foi derrubado pelo zagueiro Tite, do Fortaleza, dentro da área. Para o especialista, o contato foi ilegal, por ter sido feito nas costas do camisa 42 do Palmeiras.

- Nos primeiros replays, quando estava só com a imagem lateral, fiquei na dúvida. Mas analisando pelo ângulo do árbitro em campo, do Ramon Abatti, eu concordo com a marcação. O contado é permitido quando é ombro a ombro, na briga pelo espaço. Na minha avaliação, a ação do Tite é nas costas do Flaco López. É a ação que é contínua e tem um impacto no lance. Está no limite, mas para mim a ação teve impacto na jogada - analisou o comentarista.

No segundo pênalti, PC Oliveira aponta um erro grave da arbitragem. Na visão dele, o árbitro Ramon Abatti Abel havia acertado a não marcação da infração dentro de campo. Contudo, a interferência do VAR acabou sendo crucial para mudar a decisão.

- Tem uma revisão no lance, que por sinal, foi bem demorada. Mas no fim, o VAR recomendou a revisão. O Ramon vai à beira do campo e analisando as imagens ele acaba mudando a decisão de campo, que na minha visão estava correta. Pra mim, não foi pênalti do Pikachu, porque ele não tem uma ação de ampliar o espaço do corpo. A ação dele foi de reflexo. Foi um chute forte, que vinha na direção do rosto do atleta. Os dois braços estavam muito próximos do corpo, ele gira para tentar evitar o contato no rosto. Foi um pênalti mal marcado - concluiu.

Expulsão de Martínez

Para finalizar a análise da partida polêmica, PC Oliveira apontou um outro erro da arbitragem na partida. Na visão dele, o volante Emmanuel Martínez, do Fortaleza, deveria ter sido expulso no confronto. Isso porque, o camisa 8 da equipe tricolor teria agredido Richard Rios, do Palmeiras, em disputa sem bola. O VAR não entrou em ação no lance.

- Esse sim, era um lance para participação do VAR. O Martínez tem uma ação violenta, fora da disputa da bola e dá um soco nas costas do Richard Rios. Pra mim, não tem discursão é um lace claro e para expulsão - finalizou.

O resultado

As duas marcações dos pênaltis foram cruciais para o resultado da parida, Rafael Veiga e Estevão foram os responsáveis por converter as penalidades. Com o empate, por 2 a 2, contra o Fortaleza, no Allianz Parque, o Palmeiras se manteve na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, há três pontos atrás do líder Botafogo.