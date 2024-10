Comentarista Mauro Cezar detonou a arbitragem da 31ª rodada do Brasileiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou os pênaltis marcados para Flamengo e Palmeiras na 31ª rodada do Brasileirão. Duas penalidades foram marcadas a favor da equipe alviverde, em confronto contra o Fortaleza, no Allianz Parque, e uma outra para a rubro-negra, contra o Juventude, no Maracanã. Os dois jogos aconteceram na tarde deste sábado (26).

Em postagem nas redes sociais, o jornalista descordou das três marcações. Para ele, as arbitragens de Braulio da Silva Machado (SC), no Maracanã, e de Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), no Allianz Parque, foram erráticas ao marcarem as penalidades. Vale destacar, que em apenas um dos lances, o árbitro de vídeo foi acionado.

Pênalti para o Flamengo

Na marcação à favor do rubro-negro, Mauro Cezar detona a decisão dentro de campo. A marcação foi assinalada devido a um encontro do volante Gerson, do Flamengo, com o meia Mandaca, do Juventude. O lance gera a queda do atleta do rubro-negro na pequena área. Sem hesitar, Bráulio da Silva Machado marca a penalidade. A decisão não foi questionada pelo VAR. Em campo, o Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2.

Pênaltis para o Palmeiras

Do lado alviverde, aconteceram duas marcações de pênaltis que foram questionadas por Mauro Cezar. A primeira ocorreu ainda no primeiro tempo da partida contra o Fortaleza. Aos 24 minutos, Flaco López, do Palmeiras, foi derrubado por um toque por trás do zagueiro Tite, da equipe tricolor. O lance foi assinalado em campo pelo árbitro Ramon Abatti Abel, que não foi acionado pelo VAR.

A outra penalidade, aconteceu já no segundo tempo. Desta vez, com o auxílio do VAR, Ramon Abatti foi chamado à beira do campo por Djonaltan de Araújo (Fifa-RN) para rever uma mão de Yago Picachu. Após rever o lance, o árbitro de campo assinalou a penalidade. Outra decisão questionada por Mauro Cezar. Os dois lances foram crucias para o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Fortaleza.

