Palmeiras x Fortaleza: Especialista dá veredito sobre marcações de pênaltis

Estevao jogador do Palmeiras disputa lance com Mancuso jogador do Fortaleza durante partida no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro

A especialista em arbitragem Nadine Bastos analisou os pênaltis polêmicos a favor do Palmeiras na partida contra o Fortaleza. As equipes protagonizaram um empate por 2 a 2, no Allianz Parque, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os lances foram cruciais para o resultado final da partida.

Para a comentarista do canal SBT, o árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) acertou na marcação das duas penalidades. A primeira ocorreu ainda no primeiro tempo da partida contra o Fortaleza. Aos 24 minutos, Flaco López, do Palmeiras, foi derrubado por um toque por trás do zagueiro Tite, da equipe tricolor. Nadine classificou a ação do defensor como "imprudente". Vale destacar, que o VAR não entrou em ação.

Pênalti de Tite em Flaco Lopez em Palmeiras x Fortaleza (Foto: Reprodução)

A segunda penalidade

A outra marcação, aconteceu já no segundo tempo. Desta vez, com o auxílio do VAR, Ramon Abatti foi chamado à beira do campo por Djonaltan de Araújo (Fifa-RN) para rever uma mão de Yago Pikachu. Após consultar o vídeo, o árbitro de campo assinalou a penalidade. Assim como a primeira, Nadine concordou com a decisão. Para ela, o jogador do Fortaleza ampliou a zona de contato ao recuar o braço na pequena área.

Mão de Pikachu maracada como pênalti em Palmeiras x Fortaleza (Foto: Reprodução)

O resultado

As duas marcações foram cruciais para o resultado da parita, Rafael Veiga e Estevão foram os responsáveis por converter as penalidades. Com o empate, por 2 a 2, contra o Fortaleza, no Allianz Parque, o Palmeiras assumiu provisóriamente a liderança do Brasileiro.

Vale destacar, que o Botafogo pode reassumir a ponta da tabela de classificação. Para isto, basta vencer o RB Bragantino. O alvinegro entra em campo ainda neste sábado (26), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid.