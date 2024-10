Jogo do Palmeiras hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Palmeiras encara o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Palmeiras encara o Fortaleza pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time cearense acabou vencendo a partida pelo placar de 3 a 0. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do serviço de pay-per-view do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Palmeiras recebe o Fortaleza em casa pelo Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras chega para o jogo de hoje após bater o Juventude pelo placar de 5 a 3, jogando fora de seus domínios. Com a vitória, a equipe paulista chegou mais perto ainda do líder, Botafogo, fazendo a diferença entre os dois diminuir para apenas um ponto. Nos últimos cinco confrontos que o Verdão realizou, foram quatro vitórias e um empate.

Já o Fortaleza vem para esta partida após empatar seu jogo com o Atlético-MG pela 30ª rodada do Brasileirão. Com o empate, o time do Ceará chegou aos 56 pontos na competição, ocupando a terceira colocação. Uma vitória deixa a equipe perto dos líderes do Brasileiro. Nos últimos cinco jogos da equipe, são duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Fortaleza

Brasileirão Série A - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro, 16h30

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de Palmeiras e Fortaleza

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Murilo, Piquerez, Bruno Rodrigues e Maurício (Lesionados); Marcos Rocha e Aníbal (Suspensos).

Fortaleza

João Ricardo; Eros Mancuso, Brítez, Tite e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto, Hércules e Emmanuel Martínez; Pikachu (Moisés), Lucero e Renato Kayzer - Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques: Tinga e Marinho (Suspensos); Breno Lopes, Cardona, Bruno Pacheco e Lucas Sasha (Lesionados).