Vitor Reis tem oportunidade ideal para retomar protagonismo no Palmeiras

Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 26/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Em sua primeira temporada no elenco profissional do Palmeiras, Vitor Reis entrou rapidamente na rotação de Abel Ferreira e deve ganhar nova sequência nesta reta final de Campeonato Brasileiro após a lesão de Murilo.

+ Palmeiras se aproxima de acordo por novo contrato de patrocínio máster

Titular em nove partidas consecutivas entre o final de julho e meio de agosto, justamente na vaga do camisa 26, Vitor Reis atuou em todos os minutos possíveis no período e aumentou a concorrência no setor defensivo.

Em certou momento, inclusive, chegou a vencer a disputa com Murilo e formar dupla ao lado de Gustavo Gómez. Um edema na coxa direita, no entanto, interrompeu a consolidação do zagueiro como titular da equipe.

Agora, Vitor Reis terá sua segunda oportunidade consecutiva em campo, justamente contra o Fortaleza, adversário que enfrentou em sua estreia no profissional. As equipes se enfrentam neste sábado (26), no Allianz Parque, em duelo que pode alçar a equipe comandada por Abel Ferreira à liderança do Campeonato Brasileiro.

Vitor Reis durante partida entre Palmeiras e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras pode faturar com nova venda de destaque da base

No início de agosto, Vitor Reis ampliou seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028, com multa de 100 milhões de euros (R$ 616 milhões na cotação atual). No radar de clubes do futebol europeu, o jovem apareceu em uma lista divulgada pelo jornal inglês "The Guardian", que elencou os 60 atletas mais promissores nascidos em 2006.

Dono de 100% dos direitos econômicos do zagueiro, o Verdão pode vender mais uma joia de sua base por valor astronômico, repetindo os casos de Endrick, Estêvão e Luís Guilherme.

Venda de Endrick ao Real Madrid (Espanha): 72 milhões de euros (Palmeiras detinha 70%)

Luís Guilherme para o West Ham (Inglaterra): 30 milhões de euros (Palmeiras detinha 80%)

Venda de Estêvão ao Chelsea (Inglaterra): 61,5 milhões de euros (Palmeiras detinha 70%)

O montante considera os valores fixos, além de eventuais bonificações previstas nos acordos.