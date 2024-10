Carlos Simon aponta erros de arbitragem em Palmeiras x Fortaleza

Simon foi por muitos anos árbitro FIFA (Crédito: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 20:01 • Rio de Janeiro

O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou os pênaltis polêmicos a favor do Palmeiras na partida contra o Fortaleza. As equipes protagonizaram um empate por 2 a 2, no Allianz Parque, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os lances foram cruciais para o resultado final da partida.

➡️Internautas criticam decisão da arbitragem em Flamengo x Juventude: ‘Abre o olho CBF’

➡️Após a morte, Tonhão é homenageado durante jogo do Palmeiras

Em uma publicação nas redes sociais, o especialista de arbitragem afirmou que o árbitro árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) errou na marcação das duas penalidades. A primeira ocorreu ainda no primeiro tempo da partida contra o Fortaleza. Aos 24 minutos, Flaco López, do Palmeiras, foi derrubado por um toque por trás do zagueiro Tite, da equipe tricolor. Simon apontou que a disputa foi natural, por espaço, dentro da área.

- Em uma disputa de bola, o jogador do Palmeiras cai dentro da área, mas não há infração. Existe um contato de jogo. O jogador do Fortaleza não empurra o adversário com o braço. É uma luta por espaço, isso não é pênalti. Errou o árbitro - disse o ex-árbitro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segunda penalidade

Posteriormente, Simon criticou a marcação da penalidade referente ao toque de mão de Yago Pikachu dentro da área. Desta vez, com o auxílio do VAR, Ramon Abatti foi chamado à beira do campo por Djonaltan de Araújo (Fifa-RN) para rever o lance. Após consultar o vídeo, o árbitro de campo assinalou a penalidade. Para o especialista, o jogador do Fortaleza não amplia a zona de contato na jogada.

- Teve um pênalti mal marcado. O árbitro não marcou em campo e o VAR interviu erroneamente. Notem, o jogador do Palmeiras chutou de fora da área e o do Fortaleza, que está dentro, tenta recolher os braços para se proteger e a bola acaba atingindo. Não é um movimento antinatural, não é mão deliberada, portanto, não é pênalti - concluiu.