Data de Palmeiras x Botafogo deve ser alterada por final da Libertadores

Palmeiras e Botafogo se enfrentarão pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 25/10/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O duelo entre Palmeiras e Botafogo, pela 36ª rodada do Brasileirão, deve ter nova data. Por conta da provável classificação do Glorioso à final da Libertadores - após goleada por 5 a 0 no primeiro jogo da semifinal contra o Peñarol -, a partida inicialmente marcada para 30 de novembro deve ocorrer quatro dias antes, em 26/11.

O Lance! apurou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já trabalha com a nova data. A presença do Alvinegro na decisão continental deve ser confirmada na próxima quarta-feira (30), no jogo de volta das semis. Assim, o Botafogo não poderá entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 30 de novembro, dia da final da Libertadores.

Show no Allianz Parque

A situação, no entanto, não favorece o Palmeiras. O Allianz Parque, casa palestrina e palco do confronto entre os atuais líderes do Brasileirão, receberá show do cantor Roberto Carlos em 27 de novembro, um dia após a nova data do jogo.

A expectativa, contudo, é que que não haja mudança de local, e o Alviverde mantenha o mando de campo para seu estádio. Caso seja necessário, os setores atrás do palco destinado à apresentação do Rei não devem receber público.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro após 31 rodadas, com 61 pontos somados. Por sua vez, o Palmeiras segue na cola do rival, apenas um ponto atrás, e ambos entram em campo neste sábado (26). O Glorioso visita o Bragantino, enquanto o Verdão recebe o Fortaleza.

Allianz Parque, palco de Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão, que tem nova data (Foto: Divulgação/Palmeiras)