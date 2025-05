Neste domingo (25), o America, possível rival do Flamengo no Mundial de Clubes, perdeu para o Toluca fora de casa, por 2x0, e foi vice-campeão do Campeonato Mexicano. Após empatar a primeira partida em 0x0, a derrota fez com que a equipe perdesse o título.

Como foi o jogo?

Como de costume em decisões, a partida foi tensa e com poucas oportunidades para ambas as equipes, principalmente na etapa inicial. Por jogar em casa, o Toluca teve que tomar a iniciativa e foi para cima do América no início. Entretanto, o time visitante conseguiu controlar o ímpeto adversário e equilibrou a partida. Dessa forma, o primeiro tempo terminou empatado em 0x0.

Já no segundo tempo, o time da casa tomou as rédeas da partida e começou a criar perigo para a defesa do America, que não resistiu. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Luan, ex-Palmeiras, testou firme para abrir o placar da decisão. Depois disso, o Toluca seguiu pressionando e chegou até a colocar uma bola na trave, até que aos 35 minutos saiu o gol do título. Após boa jogada pelo lado esquerdo, o atacante do Toluca foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Vega foi para a bola e fez o gol do título.

Esse foi o 11° título mexicano do Toluca, que não vencia a competição desde 2010. O America perdeu a chance de ser o primeiro clube a ganhar o campeonato quatro vezes seguidas.

No próximo sábado, às 23H30, o America entra em campo para enfrentar o Los Angeles FC em jogo que decidirá o último integrante do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes.