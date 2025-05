Filipe Luís diz que Pedro no banco do Flamengo contra o Palmeiras foi opção técnica

Técnico do Flamengo, Filipe Luís explicou que a opção de começar com Pedro no banco de reservas no duelo com o Palmeiras foi técnica. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela décima rodada do Brasileirão, o treinador Rubro-Negro afirmou que preferiu usar Bruno Henrique como centroavante por conta do "plano de jogo".

— A escolha do Pedro (no banco) foi porque, pelo plano de jogo, eu acreditava que o time precisava um jogador mais como o Bruno (Henrique) no ataque, de mais velocidade. E eu acreditava que o Pedro poderia nos ajudar mais entrando no segundo tempo. Como eu já falei para vocês, para mim não existe ninguém mais importante do que a equipe, e eles entendem isso. Eles entenderam isso, que o Pedro é um jogador espetacular e hoje entrou e ajudou bastante a equipe. Não tenho dúvida que ele vai continuar evoluindo e melhorando cada vez mais — explicou o comandante rubro-negro.

— A hora que o jogador fala no campo, não tem como segurar um jogador que está melhor que o outro. Então, a partir do momento que esses jogadores, não só o Pedro, mas o Pedro, o Juninho, o Wallace, o Bruno, o que tiver melhor falando, vai estar no campo. Isso dependendo também da característica que a equipe precisa para o jogo que a gente vai jogar pela frente — completou Filipe Luís.

O treinador do Flamengo foi questionado sobre a preparação para enfrentar o rival alviverde, por conta da importância da partida. Segundo ele, preparar o elenco para jogos grandes é mais fácil.

— Preparar esses tipos de jogos com esse elenco é das (tarefas) mais fáceis. Para mim, pra que eu possa preparar para um jogo contra o Palmeiras, um jogo grande na Libertadores, uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador. O jogador tá muito mais ligado, concentrado, e esses jogos são pra grandes jogadores. Eles aparecem, crescem, fazem as suas melhores versões dentro do campo. Para mim, esses são os jogos mais gostosos de fazer preparação - comentou o técnico.

— Sobre a parte mental, digo que o campeonato não teria acabado se tivéssemos perdido. Sete pontos de vantagem, já buscamos uma distância maior, o Palmeiras já buscou uma maior do Botafogo. Estamos na décima rodada, tem muito campeonato pela frente. E nem a vitória quer dizer nada. (O campeonato) está muito igualado do rebaixamento ao primeiro. É muito disputado, um calendário que exige muito de todas as equipes, treinadores, jogadores. Os altos e baixos vão acontecer com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, todos os candidatos ao título - completou.

Outras respostas de Filipe Luis após Palmeiras x Flamengo

Cebolinha substituído no intervalo

— Como era um jogo mais de associação, um jogo onde a ponta tinha que entrar mais para receber a bola no pé, optamos por começar com o Cebolinha. Ele não se sentiu muito bem fisicamente durante o jogo, acabou tendo alguma dificuldade e optei por trocar no intervalo, ele mesmo estava reclamando da parte física dele. Então, é um jogador que quando está bem é muito especial e é preciso que ele retome também a melhor forma física que vinha nos últimos jogos, só que agora teve uma sequência pesada e deve ter sentido isso mais ainda o gramado sintético, mas é um jogador importante para mim — disse o técnico.

Arbitragem

— A arbitragem é protagonista para que lado (risos)? Vou continuar sem opinar sobre os árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. O do Arrascaeta, obviamente, é pênalti, não tem para onde correr. Repito: prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, acho que eles já têm muita cobrança pela frente.

Reservas decisivos

— Costumo dizer para eles que o pessoal que não começa é potencializador da equipe. Para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra por cinco minutos do que o que joga 85. Muitas vezes ele entra e resolve o jogo em cinco minutos. Vimos isso na final da Copa do Brasil no ano passado, Plata e Bruno Henrique entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Para mim, as trocas são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso gostaria de enaltecer e falar do fator equipe. Vocês fazem muitas perguntas sobre os jogadores individualmente, o que é justo, mas tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo. Eles entendem isso. Uma troca hoje foi o Pedro, que entrou oito ou dez minutos, segurando e sustentando bola, dando o alívio que a gente tanto precisava para equipe. Melhorou o time a partir do momento que ele entrou em campo. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, que são diferenciais e potencializam o time.

Varela, e não Ortiz, como volante

Que jogador é o Varela, que jogo fez, que espetáculo tê-lo no elenco. Um cara muito especial, depois de tudo que passou, rendimento extraordinário. Eu penso no jogador em todas as fases e detalhes, e para mim o Léo (Ortiz) de volante tem qualidade para jogar, principalmente se o time já tá esperando mais em bloco baixo. Mas há detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como o Varela, como pode fazer até mesmo o Danilo e outros jogadores que fazem. Por esse motivo, acho que o Varela pode render mais. Mantive a linha de 4, Danilo podendo jogar na posição que jogou toda a sua carreira, na lateral direita. Os dois zagueiros estavam fazendo um jogo sublime. Optei por manter isso e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. Realmente o Varela foi muito bem de volante. Eu já sabia, porque já tínhamos pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou outro dia alguns minutos ali e sabia que ele poderia render. Feliz por ter dado certo.

Jogo de superação?

Eu vejo que foi um jogo muito disputado. Líder e vice-líder, os dois maiores elencos do país. O clássico moderno do futebol brasileiro. O Palmeiras te leva para um terreno que te impede de jogar da sua forma, leva você até onde ele quer defender. Nós sabíamos disso. O time não abdicou de jogar, tentou jogar em todos os aspectos - saídas curtas, médias e longas. Eles têm um grande elenco e conseguiram impedir. Fomos mais determinantes nas áreas. Tivemos controle no segundo tempo e levamos o jogo onde a gente queria. A partir do gol, claro, foi superação. Os jogadores estavam cansado e correram até o final. As trocas melhoraram a equipe. Vitória maiúscula da equipe. O espírito de equipe prevaleceu.

Importância da vitória

A vitória contra o time desse nível, dentro do estádio, no campo sintético é para valorizar. Vale três pontos como todos os jogos. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro onde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Se vão me criticar, eu só peço que sigam vendo o que está sendo feito. Como o time joga, como marca, como chega até o gol adversário, como está propondo. Dito isso, o resultado eu não controlo. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar. Eu continuo sendo o mesmo. Com crítica ou com elogio. Eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho. O Abel pode ter empatado em hora de trabalho, mas é muito difícil que tenha trabalhado mais. Mesmo trabalhando tanto, às vezes a gente não ganhar. Se um dia eu sair dessa cadeira, eu vou deitar na minha cama e saber que não foi por falta de trabalho. Hoje foi uma vitória muito especial e a gente vai comemorar muito.

Dificuldades impostas pelo Palmeiras

— Eles encaixaram a pressão no tiro de meta, então muitas vezes a saída não é curta. Com a bola rolando, eles fizeram uma pressão individual no Arrascaeta. Muitas vezes nossos zagueiros e volantes estavam com tempo para poder jogar, mas depois, progredir as jogadas com esses encaixes, é muito complicado. O Palmeiras te leva para uma armadilha. Abrem o meio para você jogar, e o contra-ataque é muito forte. No segundo tempo, tivemos mais calma para jogar, e isso abre margem para jogadores determinantes como Arrascaeta, Luiz e Bruno. Tivemos mais controle. Depois da entrada do Danilo, e o Varela no meio, a posse do time melhorou.

Flamengo tem o melhor elenco do Brasil?

Para mim, é o melhor elenco. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores. Perdemos jogadores por lesões. Podemos melhorar ainda mais esse elenco. Estamos atentos ao mercado. Conversamos sobre isso todo dia. Vamos tentar reforçar ainda mais esse elenco. O do Palmeiras é muito forte também. Mas já falei, que nem o Flamengo e nem o Palmeiras, tem vitórias certas por ter o melhor elenco. Mas isso dá a possibilidade de lutar por coisas grandes.

Laterais-esquerdos

Ele está muito perto de voltar, vem treinando com a equipe nos últimos dias. É um jogador destemido, que tem muita personalidade. Vai demorar pouco tempo para voltar. Alex Sandro espero que seja enaltecido pelo jogo que ele fez. Uma verdadeira aula de um lateral-esquerdo. Ayrton entrou na ponta e foi muito perigoso. Muito veloz, ajudava a defender e atacar. É importante porque ele vinha fazendo bons jogos, mas às vezes é um jogador que está no alvo. É o primeiro a ser cobrado quando a equipe oscila.