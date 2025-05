Weverton se irrita com atuação do VAR na derrota do Palmeiras para o Flamengo

O Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (25). Arrascaeta e Ayrton Lucas fizeram os gols da equipe carioca no Allianz Parque.

A partida foi equilibrada e o Palmeiras chegou a desperdiçar um pênalti no primeiro tempo com Piquerez, defendido por Rossi. Na segunda etapa, o Flamengo abriu o placar com Arrascaeta, também em cobrança de penalidade.

Ramon Abbati Abel assinalou o lance após revisão do VAR. Arrascaeta foi derrubado por Murillo na área, e a arbitragem recomendou a checagem. Depois da partida, Weverton não quis responsabilizar o mecanismo pelo resultado, mas condenou o critério adotado.

— Sendo bem sincero, é muito difícil falar da arbitragem. Todo fim de semana alguém vai ser prejudicado, alguém vai ser beneficiado. Agora é incrível como o VAR funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós, brasileiros, temos a categoria de cagar com tudo. O árbitro tem que ter autonomia, ele viu, estava na frente dele, quando vê na TV, óbvio que qualquer contato parece que é falta — disse o goleiro do Palmeiras em entrevista ao 'Premiere'.

Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Demora

A arbitragem demorou para analisar o lance que originou o pênalti marcado para o Palmeiras, no primeiro tempo, e também no que favoreceu o Flamengo, na etapa final. Após a partida, Weverton refletiu sobre a condução do VAR e criticou sua utilização.

— O árbitro vai no VAR em todo lugar dura 30 segundos, olha e volta. Aqui demora, três, quatro, cinco minutos, rola discussão entre eles. Não é a função do VAR, é para corrigir erros óbvios e claros. Quando há dúvida, não tem que chamar. Não é para o Palmeiras, todo fim de semana alguém é beneficiado, alguém é prejudicado. É o futebol, não é o problema de um, é de todos. Não vamos colocar a culpa no VAR, o Flamengo tem mérito pela vitória, mereceu, jogou muito bem. Mas naquela altura um pênalti não só altera o placar, mas muda nosso emocional e forma de ver o jogo — finalizou o goleiro.