CBF divulga análise do VAR no jogo entre Palmeiras e Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite do último domingo (25), as análises do VAR nos lances polêmicos da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro lance a provocar discussão aconteceu no primeiro tempo, a favor da equipe da casa. O árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/SC) marcou toque de mão de Varela dentro da área, mas o vídeo, comandado por Wagner Reway, recomendou revisão por, na visão da cabine, a infração ter acontecido fora da área.

- Abatti, por ser um lance fino, poderia recomendar a revisão direta, mas acho melhor você dar uma olhada junto comigo para ficar claro. Revisão para falta fora, ok? – diz Reway, ao chamar o árbitro.

- Jogador está dentro, o pé dentro. Está tocando a linha, o pé está mais dentro da linha, o corpo todo em linha. Não tem outra imagem? O pé está dentro. A tendência é que o jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha – respondeu Abatti, após a checagem. Ele confirmou a penalidade, defendida por Rossi em cobrança do Piquerez.

Rossi defendeu pênalti de Piquerez (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Já na segunda etapa, a bola parou na marca da cal, mas a favor do Flamengo. Arrascaeta caiu na área após toque de Murilo, Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir, mas também foi recomendado a analisar o replay no monitor. Ele voltou atrás e marcou a infração.

- O defensor fez movimento claro com o braço. Abatti, recomendo revisão para possível penal. O impacto você vai me ajudar a avaliar com o que viu no campo. O atacante ia passar, ele abriu o braço contra a passagem do atacante, ok? – disse Wagner Reway.

- O atacante teria toda condição de pegar a bola, jogador coloca o braço e impede o atacante. Ele puxa o jogador, bota a mão no peito, jogador imprudente, (lance) promissor. Ele segura, impede o jogador de prosseguir de forma imprudente – conclui Abatti. Arrascaeta foi para a bola e abriu o placar.

O Rubro-Negro confirmou os três pontos fora de casa aos 42 minutos do segundo tempo, com gol de Ayrton Lucas. A vitória deixou o Flamengo na vice-liderança, com 21 pontos, um atrás do Verdão, que segue na ponta.