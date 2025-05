Árbitro desmente diretor do Flamengo e nega invasão do Palmeiras ao vestiário

Árbitro do duelo entre Palmeiras e Flamengo neste domingo (25), Ramon Abatti Abel negou que houve tentativa de invasão ao vestiário da arbitragem no Allianz Parque. O diretor de futebol rubro-negro, José Boto, declarou que um dirigente alviverde deu pontapés na porta do local destinado aos árbitros do jogo após a partida.

— Não teve nada disso — disse Abatti Abel ao portal "Uol", questionado sobre o episódio, ainda no estádio. Na súmula, o árbitro também registrou que "não houve nada de anormal no jogo".

Entenda o caso

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto acusou um membro da diretoria do Palmeiras de tentar invadir o vestiário da arbitragem após o confronto pela décima rodada do Brasileirão. Sem citar nomes, o português afirma que "um dirigente" alviverde deu pontapés na porta do local destinado aos árbitros. A partida acabou em vitória do Rubro-Negro por 2 a 0.

— Num jogo das duas melhores equipes do Brasileirão, em vez de falarmos do bom jogo que houve, estamos falando da arbitragem. Não é nosso costume falar da arbitragem, mas quando nos sentimos prejudicados, e quando vemos coisas quando vimos ali dentro, como o treinador deles falando a coletiva toda sobre arbitragem, sobre erros que ele acha que beneficiaram o Flamengo... Quando vemos um dirigente do Palmeiras tentar invadir o vestiário do árbitro, com pontapés na porta, não é esse o futebol que com certeza ninguém quer no Brasil — declarou Boto.

Em contato com o Lance!, o Palmeiras afirma que as declarações de José Boto são mentirosas. O clube acrescenta, ainda, que o árbitro deixou o campo sem sequer ser abordado por alguém do Verdão.

— Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso — disparou o diretor de futebol alviverde, Anderson Barros.

