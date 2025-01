Neymar está de volta ao Santos. Em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (30), o atacante brasileiro confirmou o acerto por empréstimo com o Peixe, que será válido até a metade do ano. O fato levou os torcedores do clube paulista à loucura na web.

Diversas contas se pronunciaram sobre o anúncio do jogador nas redes sociais. Muitos torcedores do Peixe declararam amor ao atacante e relembraram uma promessa antiga. Ao deixar o clube, em 2013, Neymar disse que voltaria a jogar na Vila Belmiro. Após 12 anos, ele cumpre o que foi dito. Veja a repercussão abaixo.

Próximos passos de Neymar

O jogador é aguardado no Brasil nas próximas horas e será anunciado na sexta-feira (31), na Vila Belmiro, para os torcedores do clube. A diretora alvinegra pretendia apresentar o jogador também no Pacaembu, para o público paulista, mas questões burocráticas atrasaram a chegada do atleta ao país.

A diretoria do Peixe deve iniciar a venda ingressos para o show de apresentação ainda nesta tarde. A festa na capital paulista, por sua vez, não possui uma data definida.