Demissão de Sampaoli mobiliza torcida do Santos nas redes sociais

O treinador Jorge Sampaoli foi demitido do Rennes, nesta quinta-feira (30), após 10 jogos no comando do clube francês. No período, o argentino somou sete derrotas, sendo cinco de forma consecutivas. O cenário tornou a permanência insustentável no cargo. Após a notíciar viralizar na web, alguns torcedores do Santos opinaram sobre o técnico.

Diversos perfils nas redes sociais relembraram o antigo trabalho de Sampaoli no clube Alvinegro. O técnico comandou o clube em 2019, quando foi vice-campeão do Brasileirão. Contudo, o retorno do treinador ao Santos gerou debate entre os torcedores na web.

A maioria da torcida alvinegra repudiou um possível retorno do argentino. O debate existiu devido ao início turbulento do trabalho de Pedro Caixinha, recém-chegado ao clube paulista. Ele teve até o momento teve apenas uma vitória nos cinco jogos disputados, sendo o reto dos resultados um empate e três derrotas. O último revés aconteceu na última quarta-feira (29) contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.

Passagem de Sampaoli no Santos

O argentino chegou ao litoral paulista em dezembro de 2018 para comandar o Santos. O clube foi a porta de entrada do treinador para o futebol brasileiro. Durante a passagem pela Vila Belmiro, ele entregou bons resultados.

Com um elenco que tinha nomes de destaque, como Bruno Henrique, Alison e Lucas Veríssimo, o Santos foi vice-campeão do Brasileirão com Sampaoli, em 2019. Após os resultados expressivos com o clube paulista, o treinador optou por fechar com o Atlético-MG na temporada seguinte.

