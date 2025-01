Neymar procura mansão em condomínio com imóveis de até R$ 35 milhões em Santos

De volta ao Santos, Neymar busca uma nova mansão para morar com a família. O jogador já possui duas propriedades nas proximidades da região litorânea de São Paulo, mas ele procura um novo imóvel, que facilite o deslocamento até o CT do clube alvinegro.

O camisa 10 tem um imóvel de luxo no Guarujá e outro em Santos, mas nenhum atende a praticidade buscada pelo atleta para a nova rotina. De acordo com a apuração do jornal "Extra", Neymar procura uma nova mansão na região do Morro de Santa Terezinha.

A área é considerada de luxo dentro do território santista, sendo famosa pelo condomínios privados. A região era inclusive onde Pelé, o Rei do Futebol, morou por um tempo. Uma propriedade na localidade pode ser vendida por até R$ 35 milhões. Veja abaixo a região:

Mansões na região do Morro de Santa Terezinha (Foto: Reprodução)

O que falta para Neymar ser anunciado no Santos?

O camisa 10 resolveu, na segunda-feira (27), os últimos trâmites da rescisão com o Al Hilal, como a assinatura do rompimento do vínculo e outras burocracias. Após resolver tais questões, Neymar deixa a Arábia Saudita para retornar ao Brasil.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, divulgou o acerto com o jogador na terça-feira (28) através das redes sociais. Contudo, o clube ainda não oficializou a contratação. Da mesma forma, detalhes contratuais não foram divulgados.

O que se sabe é que o Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por apenas seis meses. Existe também a possibilidade de o clube aceitar o desejo do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual até a Copa do Mundo de 2026.