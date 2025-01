Neymar está de volta ao Santos. Em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (30), o atacante brasileiro confirmou o acerto por empréstimo com o Peixe, que será válido até a metade do ano.

continua após a publicidade

➡️ Neymar no Santos: números da primeira passagem do jogador

O jogador é aguardado no Brasil nas próximas horas e será anunciado na sexta-feira (31), na Vila Belmiro, para os torcedores do clube. A diretora alvinegra pretendia apresentar o jogador também no Pacaembu, para o público paulista, mas questões burocráticas atrasaram a chegada do atleta ao país.

- Galera, parece até que eu estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. Eu não vou aguentar esperar até amanhã, minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube - afirmou o craque.

continua após a publicidade

A diretoria do Peixe deve iniciar a venda ingressos para o show de apresentação ainda nesta tarde. A festa na capital paulista, por sua vez, não possui uma data definida.

Neymar é o novo reforço do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Na última segunda-feira (27), Neymar acertou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, abrindo caminho para assinar, sem custos, com o Santos. No entanto, a documentação só foi liberada nesta quinta-feira (30). Com isso, o craque está livre para viajar ao Brasil e assinar um contrato de cinco meses, válido até a metade do ano.

continua após a publicidade

Confira trecho do vídeo publicado por Neymar

Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro, que desejaram muito este momento e que pudesse ser realizado. Quase 12 anos se passaram desde que eu saí da vila mais famosa do mundo. E parece que foi ontem.

Meus sentimentos pelo clube e pela torcida nunca mudou (sic). Passei momentos maravilhosos em Riad. A Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal. Não só a minha, como a minha família também. Fui muito feliz aqui e levarei lembranças comigo para o resto da vida. Mas tive uma lesão muito grave que impediu que eu retribuísse esse carinho dentro de campo, como eu gostaria.

Mas agora eu preciso voltar a atuar. E só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente (sic) do clube que torcem, sabem bem do que eu estou falando.

Eu espero que todos me acompanhem nesta nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram mesmo nos momentos mais difíceis. Não foram poucos.