Neymar já é página virada no Al-Hilal. Após a rescisão do atacante, o clube saudita já definiu outro brasileiro que será alvo na janela de transferências no meio do ano para substituir o reforço do Santos: Rodrygo, do Real Madrid.

Vini Jr receberá nova proposta da Arábia Saudita com salário astronômico

De acordo com o jornal "Marca", o Al-Hilal fez contato para saber as condições e a possibilidade de tirar o atacante do time espanhol, embora a negociação seja tratada como 'improvável'. Vale lembrar que Vini Jr., companheiro de Rodrygo, também está sendo especulado para o futebol árabe.

No entanto, o interesse do Al-Hilal em Rodrygo não tem nenhuma conexão com o desejo do fundo saudita também em contar com Vini Jr.

Rodrygo, Real Madrid, será alvo do Al-Hilal na janela do meio do ano (Damien Meyer/AFP)

A ideia do clube saudita é reforçar o elenco visando o Mundial de Clubes. O nome dos sonhos do Fundo de Investimentos e da Liga Saudita é Mohamed Salah, do Liverpool, no entanto, o Al-Hilal já trabalha com outras possibilidades. Desta forma, surgiu o nome do brasileiro do Real Madrid.

Para ter Rodrygo, o time de Riad sabe que conseguiria dar ao brasileiro um protagonismo que ele não tem no Real Madrid por conta dos nomes de peso que estão no elenco, como Mbappé e Vini Jr. A promessa

A oferta chegou para o brasileiro do Real e, apesar de não haver a divulgação da quantia, entende-se que o jogador de 24 anos chegará para ser um dos mais bem pagos da história da Liga.

Além disso, o Al-Hilal deseja convencer Rodrygo a acertar com o time com a promessa de assumir a condição de estrela como o Al Nassr tem em Cristiano Ronaldo e o Ittihad com Benzema.

No Real Madrid desde 2019, Rodrygo tem vínculo com o clube até 30 de junho de 2028. Nesta temporada, o atacante marcou oito gols e quatro assistências. É um dos destaques do time ao lado de Bellingham, Mbappé e Vini Jr.