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Neymar responde Thiago Mendes após Vasco x Santos; veja

Jogadores somam desentendimento antigo

PorLeonardo DamicoSão Paulo (SP)
16/08/2026 23:22
Atualizado há 2 minutos
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Neymar Thiago Mendes Santos Vasco
Neymar e Thiago Mendes somam desentendimento antigo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Neymar, do Santos, reagiu nas redes sociais após ser ignorado pelo volante Thiago Mendes, do Vasco, antes da partida deste domingo (16). O episódio aconteceu em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou com vitória do Santos por 3 a 0.

➡️ Santos provoca jogador do Vasco após polêmica com Neymar; veja

O cumprimento não correspondido ocorreu quando os dois capitães se encontraram no protocolo pré-jogo. Neymar estendeu a mão para Thiago Mendes, mas o volante ignorou o gesto. Após o apito final, o Santos publicou um vídeo bem-humorado sobre o momento. Neymar comentou a postagem com a frase "A soberba precede a queda 😉🤍🖤" e acrescentou, em outro comentário, um emoji de risada; "😂".

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Em campo, os gols da vitória santista foram marcados pelo zagueiro Luan Peres, pelo volante Willian Arão e pelo atacante Gabigol.

Histórico entre Neymar e Thiago Mendes

A rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes tem origem em 13 de dezembro de 2020, quando os dois se enfrentaram por PSG e Lyon, respectivamente, pelo Campeonato Francês. Nos acréscimos da partida, o volante aplicou uma entrada em tesoura no atacante, que saiu de maca, chorando, com o tornozelo esquerdo preso no gramado. Thiago Mendes recebeu cartão amarelo inicialmente, mas foi expulso após revisão do VAR e cumpriu suspensão de três jogos.

➡️Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

O segundo capítulo da rivalidade aconteceu em 26 de fevereiro de 2026, na Vila Belmiro, em jogo do Brasileirão entre Santos e Vasco. Após Neymar comemorar um gol pedindo silêncio à torcida vascaína, os dois trocaram ofensas, chegaram a se encarar e receberam cartão amarelo do árbitro Rafael Rodrigo Klein. Na entrevista do intervalo, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", relembrou a entrada de 2020 e afirmou que o volante havia prometido machucá-lo novamente. Thiago Mendes, após o jogo, disse ter sido desrespeitado durante a comemoração e classificou o episódio como parte da disputa dentro de campo.

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Neymar e Thiago Mendes
Comentários de Neymar no post do Santos após a vitória contra o Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

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