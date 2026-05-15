Declaração de Yuri Alberto irrita torcedores do Corinthians: 'Isso não se fala'
Timão se classificou nesta quinta-feira (14) na Copa do Brasil
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O atacante Yuri Alberto movimentou as redes sociais após admitir, na noite de quinta-feira (14), que pretende buscar "um novo desafio" a partir do segundo semestre de 2026. A fala aconteceu depois da classificação do Corinthians sobre o Barra-SC, pela Copa do Brasil.
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Em entrevista, o camisa 9 revelou que já conversou com seu staff e com a diretoria sobre a possibilidade de deixar o clube ainda nesta temporada.
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— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.
A declaração caiu mal entre parte da torcida corintiana, principalmente pelo momento decisivo da temporada. Nas redes sociais, torcedores criticaram o timing da fala e apontaram que o assunto poderia ter sido tratado internamente.
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Entre as reações, alguns comentários ganharam destaque. Veja a repercussão:
Yuri Alberto também aproveitou a entrevista para agradecer o apoio da torcida durante sua passagem pelo Timão.
— Fico feliz por essa história que juntos construímos. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega e eles também, da parte deles, por me ajudar nos momentos difíceis, de glórias e conquistas. Sou muito grato a tudo — finalizou.
Contratado em 2022, o atacante soma 82 gols e 22 assistências em 230 partidas pelo Corinthians, além de participações importantes nas conquistas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa Rei.
Como foi o jogo?
Texto de: Guilherme Lesnok.
A primeira etapa do Corinthians teve a posse de bola característica das equipes de Fernando Diniz, mas foi pouco eficiente e também pouco agressiva. A principal chance veio com Rodrigo Garro, aos 11 minutos, ao acertar a trave em cobrança de falta, e com Yuri Alberto, aos 20, em chute de dentro da área. Já o Barra tentou escapar em contra-ataques, mas teve dificuldades para criar chances reais de gol.
O Corinthians tentou furar a defesa na segunda etapa de várias formas: em cobrança de falta de Garro, finalização de fora da área de Gabriel Paulista e em um lance de velocidade de Kaio César. Mas coube a Yuri Alberto, na reta final da partida, garantir a vitória do Timão.
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