O Flamengo foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória, no Barradão, e acabou eliminado da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro carioca perdeu o confronto no agregado por 3 a 2 e deu adeus à competição ainda na quinta fase.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a partida, o goleiro Rossi virou alvo de críticas pela falha no segundo gol da equipe baiana, marcado por Luan Cândido. Durante análise na Globo, o jornalista Felipe Diniz foi sincero ao comentar o lance.

— Um goleiro do tamanho do Rossi não pode tomar esse gol. Ele erra duas vezes. O tapa foi para dentro da área, ele podia ao menos tentar dar um soco para tirar a bola da área — afirmou.

continua após a publicidade

O comentarista também apontou falha no tempo de reação do goleiro após a finalização de Luan Cândido.

➡️Veja gol em Vitória x Flamengo: Leão sai na frente com pintura

— O rebote é uma bola que vai no corpo dele, faltou um pouco de tempo de reação, porque a bola acaba pegando ainda na barriga dele. O Rossi tinha que pegar essa bola — completou.

Nas redes sociais, torcedores também criticaram a atuação do arqueiro rubro-negro, especialmente pela participação direta no lance que definiu a eliminação.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Leonardo Jardim após queda na Copa do Brasil

Como foi Vitória x Flamengo?

Texto de: Lucas Bayer.

A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco. O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'. Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede.

➡️Falha de Rossi em Vitória x Flamengo revolta torcedores: 'Não existe'

Flamengo foi eliminado pelo o Vitória na Copa do Brasil 2026 (Foto: Thiago Santos - @stfotoss /Fotoarena/Folhapress)

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio. A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu da competição.

🤑 Aposte em gols na Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.