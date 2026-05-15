Pedro Certezas detona Textor após eliminação do Botafogo: 'Quebrou'

A eliminação do Botafogo para a Chapecoense na Copa do Brasil gerou forte repercussão nas redes sociais, e uma das reações que mais chamou atenção foi a do influenciador e torcedor alvinegro Pedro Certezas.

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Em vídeo publicado após a derrota por 2 a 0 na Arena Condá, o comunicador fez duras críticas à gestão de John Textor e afirmou que o momento político e financeiro do clube inevitavelmente impacta o desempenho dentro de campo.

— Como você acha que um clube que está em disputa entre empresas, caos, atraso salarial e sem dinheiro vai ter sucesso esportivo? Como acha que isso não vai refletir em campo? — questionou.

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Durante o desabafo, Pedro Certezas afirmou que o torcedor está "de saco cheio" das polêmicas envolvendo a SAF do Botafogo e criticou o excesso de notícias extracampo.

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— A gente está tendo que acompanhar fofoca empresarial de bilionário. Não tem condição de uma porra dessa jogar bem e ter sucesso esportivo — disparou.

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O influenciador também apontou preocupação com o futuro do elenco alvinegro e afirmou acreditar que o clube precisará negociar jogadores para equilibrar as finanças.

— Esse time eliminado pela Chapecoense é muito melhor do que o time que vai terminar o ano. Vai vender todo mundo a preço de banana para pagar salário — declarou.

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Em outro momento do vídeo, Pedro foi ainda mais direto ao responsabilizar Textor pela crise vivida pelo clube.

— O Textor quebrou o Botafogo — afirmou.

Veja:

A eliminação aumentou a pressão sobre a SAF alvinegra em meio às disputas internas envolvendo a Eagle Football Holdings. Recentemente, a Justiça voltou a suspender os poderes políticos da empresa no Botafogo, enquanto o empresário norte-americano tenta reorganizar a estrutura administrativa do clube.

Botafogo foi eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Dentro de campo, o Botafogo perdeu por 2 a 0 para a Chapecoense, com gols de Marcinho e Bolasie, e deu adeus ao sonho do título inédito da Copa do Brasil. O resultado colocou o Alvinegro ao lado de outros grandes eliminados na quinta fase da competição, como São Paulo e Bahia.

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