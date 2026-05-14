O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil, mesmo com a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu o Vitória por 2 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro carioca foi derrotado por 2 a 0 no Barradão e deu adeus à competição na quinta fase.

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Os gols da partida foram marcados por Erick, ainda no primeiro tempo, e por Luan Cândido, na etapa final, em um lance que contou com falha do goleiro Agustín Rossi.

A eliminação aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico Leonardo Jardim, que passou a ser alvo de críticas da torcida nas redes sociais logo após o apito final, torcedores apontaram falta de evolução da equipe e cobraram mudanças imediatas no comando técnico.

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➡️Torcedores do Flamengo apontam culpado em eliminação na Copa do Brasil: 'Na conta dele'

Veja a repercussão:

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Como foi o jogo?

Texto de: Lucas Bayer.

A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco. O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'. Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede.

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Flamengo foi eliminado pelo o Vitória, no Barradão. (Foto: William Malta França/Photo Premium/Folhapress)

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio. A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu da competição.

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