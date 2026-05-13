Com atuação discreta de Neymar, Santos vence Coritiba e avança na Copa do Brasil; dê suas notas
Peixe marcou com Gabriel Bontempo e Adonis Frías
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O Santos venceu o Coritiba por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (13), no Couto Pereira, e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Os gols da partida, marcados ainda no primeiro tempo, foram anotados por Gabriel Bontempo e Adonis Frías.
Com o resultado, o Peixe chegou à segunda vitória consecutiva. No último domingo (10), a equipe derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Além da vaga, o Alvinegro Praiano embolsa R$ 3 milhões pela classificação na Copa do Brasil.
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Mais uma vez, o técnico Cuca escalou Neymar entre os titulares, enquanto Gabriel Barbosa começou a partida no banco de reservas. O camisa 9 entrou apenas na reta final, justamente na vaga de Neymar, que teve atuação discreta.
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Gols do Santos foram marcados no primeiro tempo
O Santos teve dificuldades nos minutos iniciais da partida. A equipe santista errou muitos passes e finalizações, mas conseguiu abrir o placar após um chute bem colocado de Gabriel Bontempo, no bico esquerdo da grande área, depois de receber passe de Neymar, que havia pedido a devolução da bola.
Na sequência, Adonis Frías, que já havia marcado contra o Red Bull Bragantino ao retomar a titularidade, ampliou o placar após jogada ensaiada. Neymar cobrou curto para Rollheiser, que acionou Igor Vinícius para cruzar na cabeça do zagueiro.
Santos controlou a partida no segundo tempo
No segundo tempo, o Santos controlou a partida e tentou chegar ao ataque em jogadas trabalhadas com Rollheiser e Neymar. Apesar disso, o Peixe encontrou dificuldades para manter a posse de bola e viu o Coritiba crescer na partida. No momento de maior pressão do Coxa, o técnico Cuca promoveu alterações e colocou Rony e Gabriel Menino em campo na tentativa de segurar a vantagem no placar. Menino retornou depois de mais um mês de fora por causa de uma lesão na posterior da coxa direita, mas deixou o campo de maca e foi consolado por Neymar.
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Aos 19 minutos do primeiro tempo, Gabriel Bontempo abriu o placar para o Peixe, mesmo em um momento em que a equipe não jogava bem. O meia marcou um golaço após receber livre na entrada da área, pelo lado esquerdo, em passe de Neymar, e acertar uma pancada no canto esquerdo do goleiro Pedro Rangel.
Um GOLAÇO de Bontempo no Couto Pereira! 🎯 pic.twitter.com/WSx7Qul1HK— Santos FC (@SantosFC) May 13, 2026
Deu aula 🏅
Aos 26 minutos, o Peixe ampliou com Adonis Frías, que vive fase artilheira. Após cobrança curta de escanteio, Neymar tocou para Igor Vinícius, que cruzou na área. O zagueiro subiu firme e cabeceou para marcar o segundo gol santista.
Ficou abaixo 📉
Neymar teve atuação discreta, com poucas movimentações ao longo da partida. Ainda assim, arriscou finalizações de média e longa distância, deu a assistência para o gol de Gabriel Bontempo e participou da jogada inicial do segundo tento, marcado por Adonis Frías.
Em um dos lances do jogo, o camisa 10 errou um passe de calcanhar, que acabou resultando em uma finalização do Coritiba, embora sem perigo ao gol santista. Neymar deixou o gramado aos 38 minutos do segundo tempo para a entrada de Gabriel Barbosa.
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Ficha Técnica:
⚽ CORITIBA 0 X 2 SANTOS - Quinta fase da Copa do Brasil
📲 Quarta-feira, 13 de maio de 2026
📍Estádio: Couto Pereira (Curitiba)
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Ramon Abbatti Abel (SC)
🚩Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
🟨Cartão amarelo: Escobar, Adonis Frías e Oliva (Santos) - Tiago Cóser (Coritiba)
🟥Cartão vermelho:
🥅Gols: Gabriel Bontempo (1ºT/19') e Adonis Frías (1ºT/26') - Santos
👭Público: 32.100
💰Renda: R$ 2 milhões
Escalações:
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tinga (Felipe Jonatan), Tiago Cóser (Lucas Taverna), Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista (Gustavo) e Josué; Lucas Ronier (Renato Marques), Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha.
SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Christian Oliva e Rollheiser (Gabriel Menino); Gabriel Bontempo (Gustavo Henrique), Barreal (Rony) e Neymar (Gabriel).
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