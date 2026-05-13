Atitude de Neymar em Coritiba x Santos repercute: 'Não tem'
Craque foi titular e contribuiu com assistência
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Neymar foi titular do Santos contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira (13), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Uma atitude do craque da Vila Belmiro chamou atenção dos torcedores nas redes sociais.
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Com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frias, o Santos de Neymar passou pelo Coritiba no Couto Pereira. Quando foi substituído, Neymar ouviu provocações de torcedores do Coxa e respondeu com um beijinho.
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Nas redes sociais, a reação de Neymar em Coritiba x Santos chamou muita atenção. Veja o momento inusitado e os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o momento
Como foi o jogo do Santos de Neymar contra o Coritiba
O Santos teve dificuldades nos minutos iniciais da partida. Logo aos oito minutos, Brazão fez grande defesa em chute de Pedro Rocha. Pouco depois, o Peixe ainda precisou substituir João Schmidt, que sentiu um problema físico, por Willian Arão.
A equipe santista errou muitos passes e finalizações, mas conseguiu se encontrar na partida após um chute bem colocado de Gabriel Bontempo, no bico esquerdo da grande área, depois de receber passe de Neymar em Coritiba x Santos.
Na sequência, Adonis Frías, que já havia marcado contra o Red Bull Bragantino ao retomar a titularidade, ampliou o placar após jogada ensaiada. Neymar cobrou curto para Rollheiser em Coritiba x Santos, e o argentino acionou Igor Vinícius para cruzar na cabeça do zagueiro.
No segundo tempo, o Santos controlou a partida e tentou chegar ao ataque em jogadas trabalhadas com Rollheiser e Neymar durante Coritiba x Santos. Apesar disso, o Peixe encontrou dificuldades para manter a posse de bola e viu o Coritiba crescer na partida.
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