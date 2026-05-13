Atitude de Neymar em Coritiba x Santos repercute: 'Não tem'

Neymar foi titular do Santos contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira (13), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Uma atitude do craque da Vila Belmiro chamou atenção dos torcedores nas redes sociais.

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Com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frias, o Santos de Neymar passou pelo Coritiba no Couto Pereira. Quando foi substituído, Neymar ouviu provocações de torcedores do Coxa e respondeu com um beijinho.

➡️Veja gols de Coritiba x Santos: Bontempo faz golaço, e Adonis amplia

Nas redes sociais, a reação de Neymar em Coritiba x Santos chamou muita atenção. Veja o momento inusitado e os comentários abaixo:

Neymar ajeita camisa no duelo (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o momento

Como foi o jogo do Santos de Neymar contra o Coritiba

O Santos teve dificuldades nos minutos iniciais da partida. Logo aos oito minutos, Brazão fez grande defesa em chute de Pedro Rocha. Pouco depois, o Peixe ainda precisou substituir João Schmidt, que sentiu um problema físico, por Willian Arão.

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A equipe santista errou muitos passes e finalizações, mas conseguiu se encontrar na partida após um chute bem colocado de Gabriel Bontempo, no bico esquerdo da grande área, depois de receber passe de Neymar em Coritiba x Santos.

Na sequência, Adonis Frías, que já havia marcado contra o Red Bull Bragantino ao retomar a titularidade, ampliou o placar após jogada ensaiada. Neymar cobrou curto para Rollheiser em Coritiba x Santos, e o argentino acionou Igor Vinícius para cruzar na cabeça do zagueiro.

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No segundo tempo, o Santos controlou a partida e tentou chegar ao ataque em jogadas trabalhadas com Rollheiser e Neymar durante Coritiba x Santos. Apesar disso, o Peixe encontrou dificuldades para manter a posse de bola e viu o Coritiba crescer na partida.

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